Tesla sei in „Diskussionen“, seine Fahrerassistenztechnologie „Full Self-Driving“ (FSD) an einen anderen großen Autohersteller zu lizenzieren, sagte Elon Musk am Mittwoch in einer Gewinnmitteilung. Er gab den Namen des Unternehmens nicht bekannt, sagte jedoch, dass die Lizenzierung von FSD immer Teil des Plans sei.