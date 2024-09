Techmiljardair Elon Musk en de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni zitten tijdens hun verblijf aan tafel op een gala en tegelijkertijd. Het beeld van de wereld is viraal en er wordt gespeculeerd over het leven van beiden. Sogar in Als wird darüberberichtet. Nu reageert de Tesla Chef op zijn wensen en verlangens, waarbij Meloni een liefdesleven heeft.

“Ik was met mijn eigen Mutter. Er is geen romantische relatie met premier Meloni, schrijven Musk op een foto van mijn zoon en Meloni, zoals beiden zeggen, die het Gala Dinner zullen bijwonen.

Elon Musk vindt Giorgia Meloni mooi, die blij is met zijn kostbare genie

De Unternehmer heeft de Politikerin op de Montag de Global Citizen Award van de Denkfabrik Atlantic Council in New York overreikt. Het werd beschreven als „iemand die intern en extern mooi is“ en „authentisch, ehrlich und nachdenklich“, wat over beiden speculatie was. De Italiaanse Regierungschefin noemde Daraufhin Musks “kostbaar genie”. Anschließend hield deze ene toonaangevende sociale toespraak voor Verteidigung der Western Werte, anderen Ende Musk – der neben seiner Mutter saß – werd toegesproken en enthousiast toegejuicht.

De New York Post is een van de ‚open-minded people‘ ter wereld en de eerste Italiaanse premier.

Ik was daar met mijn moeder. Er is geen enkele romantische relatie met premier Meloni. — Elon Musk (@elonmusk) 24 september 2024

Hadden Elon Musk en Giorgia Meloni iets met elkaar gemeen?

Iedereen die verslag doet in de Amerikaanse American Zeitung Politico zal het afgelopen jaar beïnvloed worden door Musk en Meloni. Kijk of je dit bericht over de actuele gebeurtenissen in het Westen en de interesse in de mogelijkheden van artistieke intelligentie kunt volgen. Musk, die geniet van meer tijd samen en in deze maand een Melonis Parteifest teilnahm, lobte unter die italienische Regierung auch für ihre harte Einwanderungspolitik.

De externe macht wordt ook bereikt door de voormalige Amerikaanse presidenten Donald Trump en andere rechtse politici, namelijk de Argentijnse liberalen Javier Milei en de conservatieve Braziliaanse Jair Bolsonaro. Laut Politico behauptetete Meloni am Mittwoch, dass die Wahl von Musk, sie bei der Preisverleihung am Montag vorzustellen, schon vor Monaten werd getroffen en „niet met de Amerikaanse Wahlkampf“ en Musk’s steun voor Trump zu tun hatte.