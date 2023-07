San Francisco Twitter-CEO Elon Musk stellte am Mittwoch erstmals sein Unternehmen xAI vor. Ziel von xAI sei es, „die Realität zu verstehen“, schrieb Musk in einem kryptischen Tweet auf seinem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Milliardär war 2015 auch Mitbegründer des KI-Start-ups OpenAI, brach dann aber mit Sam Altmans Team und kündigte ein eigenes Unternehmen an.

Auf einer neu gestarteten xAI-Website wurde der Zweck des Unternehmens wie folgt beschrieben: „Das Ziel von xAI ist es, die wahre Natur des Universums zu verstehen.“

In einem Tweet erklärte Greg Yang, einer der Mitbegründer von xAI, dass das Unternehmen daran arbeiten werde, „die ‚Theorie von allem‘ für große neuronale Netze zu entwickeln“, um die KI auf die nächste Stufe zu heben. Yang sagte, die KI werde es auch jedem ermöglichen, das mathematische Universum besser zu verstehen.