Tesla, Cal-Maine, Southwest und andere

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die vor der Glocke Schlagzeilen machen:

Tesla (TSLA) – Tesla erholte sich im Vormarkt um 4,4 %, nachdem es am Mittwoch seinen ersten Anstieg seit acht Sitzungen veröffentlicht hatte, und milderte damit den Schlag gegen seine Aktie in dem, was für Tesla-Aktien immer noch das schlimmste Jahr aller Zeiten sein wird.

Cal-Maine-Lebensmittel (CALM) – Cal-Maine rutschte im vorbörslichen Handel um 4,9 % ab, nachdem seine Quartalsgewinne unter den Prognosen der Wall Street lagen. Cal-Maine meldete Rekordumsätze für das Quartal, da ein Ausbruch der Vogelgrippe das Angebot an Eiern weiterhin einschränkte und die Preise stark in die Höhe trieb. Das Unternehmen sagte auch, dass es bis Mittwoch in keiner seiner Produktionsstätten positive Tests auf Vogelgrippe gegeben habe.

Southwest Airlines (LUV) – Southwest bleibt auf der Hut, während die Fluggesellschaft darum kämpft, sich von Problemen zu erholen, die in der vergangenen Woche zu Tausenden von Flugstornierungen geführt haben. Die Aktie ist heute Morgen geringfügig höher, nachdem sie in den letzten zwei Tagen um 11 % gefallen war.

Lockheed Martin (LMT) – Die Sikorsky-Einheit von Lockheed Martin focht die Vergabe eines Helikoptervertrags der US-Armee an Textron (TXT). Sikorsky-Präsident Paul Lemmo sagte, die verschiedenen Vorschläge für den 1,3-Milliarden-Dollar-Vertrag seien nicht richtig bewertet worden.

ImmunoGen (IMGN) – Immunogen fiel vorbörslich um 2,7 %, nachdem das Biotech-Unternehmen bekannt gab, dass Chief Financial Officer Susan Altschuller nicht von ihrer Pause im Rahmen des Family and Medical Leave Act zurückkehren würde. Vice President und Chief Accounting Officer Renee Lentini wurde zum Interims-CFO ernannt.

General Electric (GE) – GE HealthCare Technologies, ein Spin-off von GE, wird dem S&P 500 beitreten, wenn es am 4. Januar als separate Aktiengesellschaft gehandelt wird. GE HealthCare wird ersetzen Vornado Realty Trust (VNO), die in den S&P MidCap 400 aufsteigen wird. Vornado wird Logistikunternehmen ersetzen RXO (RXO), der in den S&P SmallCap 600 wechseln wird. GE HealthCare – gehandelt auf Basis des Zeitpunkts der Emission – stieg vorbörslich um 1 %, während Vornado geringfügig niedriger war und RXO um 3,3 % stieg.

Apfel (AAPL) – Apple ist im vorbörslichen Handel um 1 % gestiegen, nachdem es am Mittwoch auf einem 1-1/2-Jahrestief geschlossen wurde. Apple ist für 2022 um 29 % gefallen.