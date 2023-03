New York

CNN

—



De volgende assemblagefabriek van Tesla komt in Mexico, in de buurt van Monterrey, zo maakte CEO Elon Musk woensdag bekend.

“We zijn er super enthousiast over”, zei Musk tijdens een investeerdersdag voor het bedrijf. “We gaan door met het uitbreiden van de productie in al onze bestaande fabrieken. Dit is dus geen output verplaatsen naar waar dan ook, van waar dan ook. Dit is aanvullende productie.”

Het bedrijf heeft momenteel de capaciteit om ongeveer 2 miljoen auto’s per jaar te bouwen in vier fabrieken in Fremont, Californië; Shanghai, China; Austin, Texas; en Berlijn, Duitsland. Het heeft zich tot doel gesteld om uiteindelijk 20 miljoen auto’s per jaar te bouwen. Het bedrijf leverde in 2022 iets meer dan 1,3 miljoen auto’s af. De grootste autofabrikant ter wereld qua productievolume, Toyota, leverde in 2022 wereldwijd iets meer dan 10 miljoen auto’s.

Tesla heeft geen commentaar gegeven op de kosten van de nieuwe fabriek. Het nieuws was een bevestiging van plannen die dinsdag door de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador waren aangekondigd om Tesla zijn volgende fabriek in het land te laten bouwen. Reuters meldde dat Mexicaanse functionarissen zeiden dat de fabriek $ 1 miljard zou kunnen kosten.

Het bedrijf schat dat de bouw van de extra fabrieken die nodig zijn om 20 miljoen voertuigen te produceren in totaal $ 150 miljard tot $ 175 miljard zal kosten, inclusief de $ 28 miljard aan investeringen die het in zijn geschiedenis al heeft gedaan.

“Misschien lijkt deze totale investering groot”, zegt CFO Zachary Kirkhorn. “Ik denk dat het vrij klein is in verhouding tot onze ambities.”

Het bedrijf maakte ook bekend dat het eerder woensdag 4 miljoen voertuigen in zijn geschiedenis heeft gebouwd.

Aandelen van Tesla (TSLA) daalde woensdag met meer dan 5% in de handel na sluitingstijd, hoewel dat iets hoger was dan een grotere daling vóór de aankondiging van Musk, meer dan drie uur na de presentatie. Sommige investeerders hoopten dat Tesla (TSLA) details zou bekendmaken over een volgende generatie voertuigen. Musk weigerde een vraag over het voertuig van de volgende generatie te beantwoorden.

“We zullen een echt soort productevenement houden”, zei Musk. “We zouden springen als we die vraag zouden beantwoorden.”

In antwoord op een andere vraag van een analist zei Musk dat hij niet verwacht dat Tesla ooit meer dan 10 verschillende voertuigen in zijn productassortiment zal hebben. Hij bespotte het brede aanbod van concurrerende autofabrikanten als eenvoudigweg een “schudden” van veel vergelijkbare modellen.

De Inflation Reduction Act die vorig jaar werd aangenomen, herstelde belastingverminderingen tot $ 7.500 voor kopers van de goedkopere Tesla-auto’s, de Model 3 en Model Y, zolang hun catalogusprijs lager is dan $ 55.000. Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moeten de auto’s in Noord-Amerika worden geassembleerd, dus de uiteindelijke productie van de fabriek in Mexico zou in aanmerking moeten komen.

De meeste wereldwijde autofabrikanten hebben al assemblagefabrieken in Mexico. Volgens Reuters zijn er 20 auto-assemblagefabrieken in het land. General Motors heeft er drie, Ford heeft er twee, waaronder een die zijn Mustang Mach-E maakt, de EV SUV die een concurrent is van Tesla. Stellantis, dat auto’s bouwt onder de merken Chrysler, Dodge, Ram en Jeep, heeft er drie.

Daarnaast hebben Toyota, Honda, Nissan, Volkswagen, Audi, Mazda, Mercedes, Kia en BMW fabrieken in Mexico.

Volgens statistieken van de US Trade Administration, een onderdeel van het ministerie van Handel, produceerden Mexicaanse fabrieken iets minder dan 4 miljoen auto’s per jaar in de jaren voordat de pandemie de aanvoer van auto-onderdelen, met name computerchips, en de autoproductie wereldwijd verminderde. Ze produceerden vorig jaar zo’n 3,5 miljoen auto’s. Dat maakt het het zevende grootste land in termen van autoproductie.

Maar 90% van de auto’s die het bouwt, wordt geëxporteerd, waarvan 76% bestemd is voor de Verenigde Staten.