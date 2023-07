In seinem Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2023 skizzierte das Unternehmen „vier Haupttechnologiepfeiler“, die erforderlich sind, um „Fahrzeugautonomie in großem Maßstab zu lösen: extrem großer realer Datensatz, neuronales Netztraining, Fahrzeughardware und Fahrzeugsoftware“.

„Wir entwickeln jede dieser Säulen intern“, sagte das Unternehmen in seinem Bericht. „Diesen Monat machen wir mit dem Produktionsstart unseres Dojo-Trainingscomputers einen Schritt in Richtung schnelleres und günstigeres Training mit neuronalen Netzen.“

Zuvor hatte Musk behauptet, dass Dojo zu einem Exaflop, also einer Trillion (​​1018) Gleitkommaoperationen pro Sekunde, fähig sein wird. Das ist unglaublich viel Kraft. „Um zu erreichen, was ein einzelnes exaFLOP-Computersystem in nur einer Sekunde leisten kann, müsste man 31.688.765.000 Jahre lang jede Sekunde eine Berechnung durchführen.“ Netzwerkwelt schrieb.

Beim KI-Tag von Tesla im Jahr 2021 war Dojo noch in Arbeit. Führungskräfte enthüllten den ersten Chip und die ersten Trainingsplättchen, die sich schließlich zu einem vollständigen Dojo-Cluster oder „ExaPod“ entwickeln sollten. Tesla sagte, es werde 2 x 3 Kacheln in einem Tablett und zwei Tabletts in einem Computerschrank kombinieren, um über 100 Petaflops pro Schrank zu erreichen. In einem 10-Schrank-System wird Teslas Dojo ExaPod die Grenze des Exaflops an Rechenleistung durchbrechen.