BERLIN, 6. November (Reuters) – Tesla (TSLA.O) plant den Bau eines 25.000-Euro-Autos (26.838 US-Dollar) in seinem Werk in der Nähe von Berlin, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Montag mitteilte Hersteller von Elektrofahrzeugen, der eine Masseneinführung seiner Autos anstrebt.

Die Quelle, die nicht genannt werden wollte, sagte nicht, wann die Produktion beginnen würde.

Tesla lehnte eine Stellungnahme ab.

Vorstandsvorsitzender Elon Musk besuchte am Freitag das Werk in Grünheide und dankte den Mitarbeitern für ihre harte Arbeit, wie aus einem Video hervorgeht, das auf der Social-Media-Plattform X gezeigt wurde.

Bei derselben Sitzung informierte er die Belegschaft über Pläne, das 25.000-Euro-Fahrzeug dort zu bauen, sagte die Quelle.

Das deutsche Werk produziert derzeit das Model Y, Europas meistverkauftes Elektrofahrzeug.

Musk hatte schon lange geplant, ein günstigeres Elektroauto zu bauen, sagte jedoch im Jahr 2022, dass er die Technologie noch nicht beherrschte, und stellte den Plan auf Eis.

Dennoch teilten Quellen Reuters im September mit, dass der Automobilhersteller einer Innovation näher komme, die es ihm ermöglichen würde, fast den gesamten Unterboden des Elektrofahrzeugs in einem Stück zu drucken – ein Durchbruch, der die Produktion beschleunigen und die Kosten senken würde.

Die Expansion in den Massenmarkt ist von entscheidender Bedeutung, um Teslas Ziel zu erreichen, die Fahrzeugauslieferungen bis 2030 auf 20 Millionen zu steigern, was einer Steigerung der aktuellen Kapazität um das Zehnfache entspricht.

Doch eine schwache Konjunktur und hohe Zinsen haben die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen beeinträchtigt und Tesla und andere dazu veranlasst, in den letzten Monaten die Preise zu senken, um den Absatz anzukurbeln.

Der Automobilhersteller plant, die Kapazität des deutschen Werks auf 1 Million Fahrzeuge pro Jahr zu verdoppeln, hat jedoch seit März, als er angab, in einer Woche 5.000 Fahrzeuge produziert zu haben, was etwa 250.000 pro Jahr entspricht, keine Aktualisierung darüber vorgelegt, wie viele Autos er dort produziert.

Die örtlichen Behörden sagten im Oktober, sie hätten den Autobauer aufgefordert, weitere Informationen darüber vorzulegen, wie seine Expansionspläne mit den Naturschutzgesetzen im Einklang stünden, und würden dann ohne Angabe eines Zeitrahmens über eine Genehmigung entscheiden.

Tesla teilte den Arbeitern am Freitag außerdem mit, dass alle Mitarbeiter ab November eine Gehaltserhöhung von 4 % erhalten würden, wobei Produktionsarbeiter ab Februar 2024 zusätzlich 2.500 Euro pro Jahr erhalten würden – was einer Gehaltserhöhung von 18 % in 1 1/2 Jahren entspricht.

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall erklärte im Jahr 2022, dass die Tesla-Löhne rund 20 % unter denen lägen, die in Tarifverträgen anderer Autohersteller angeboten würden.

