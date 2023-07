New York

CNN

—



Die Tesla-Aktie schoss am Montag um 5 % in die Höhe, nachdem das Unternehmen stärker als erwartete Quartalsumsätze meldete. Die Tesla-Aktie baut in diesem Jahr auf einem bereits starken Aufschwung auf.

Das Elektrofahrzeugunternehmen meldete einen Rekordabsatz von 466.000 Fahrzeugen, fast doppelt so viel wie die 255.000, die es im Vorjahresquartal ausgeliefert hatte, als die Verkäufe aufgrund von Covid-bedingten Sperrungen in China zurückgingen.

Die vierteljährlichen Verkäufe stellten fast 100.000 mehr dar, als Tesla im gesamten Jahr 2019, dem Jahr vor der Pandemie, verkaufte.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um 10 %. Das zweite Quartal übertraf auch den Konsens der Wall Street-Analysten von 447.000 Verkäufen.

Dies war zum Teil auf die anhaltenden Preissenkungen zurückzuführen, die Tesla in diesem Jahr angekündigt hatte. Elon Musk, CEO von Tesla, teilte den Anlegern im April mit, dass die Kürzungen zu einer erhöhten Nachfrage nach seinen Autos führten und dass die Nachfrage nun größer sei als die Produktionskapazität des Unternehmens

Aber die niedrigeren Preise haben auch die Erträge gedrückt, und die Verkaufsergebnisse des zweiten Quartals markierten den fünften Zeitraum in Folge, in dem Tesla mehr Fahrzeuge produzierte, als es an Kunden auslieferte. Das Unternehmen baute im Quartal fast 480.000 Fahrzeuge.

Ein Teil davon könnte auf den anhaltenden Produktionsanstieg in zwei neuen Fabriken, eine in Texas und die andere in Deutschland, zurückzuführen sein, die im vergangenen Frühjahr eröffnet wurden, und auf eine Verzögerung zwischen dieser Produktionssteigerung und dem Umsatz. Kritiker von Tesla in der Analystengemeinschaft verweisen auf die Kluft zwischen Produktion und Verkauf sowie auf die niedrigeren Preise als Zeichen für eine geringere Nachfrage nach Tesla-Autos angesichts der zunehmenden Konkurrenz etablierter Autohersteller.

Dennoch sind die Anleger in diesem Jahr sehr optimistisch in Bezug auf Tesla-Aktien (TSLA). Nachdem die Aktien im Jahr 2022 65 % ihres Wertes verloren hatten und damit das schlechteste Jahr für die Aktie in der Geschichte des Unternehmens verzeichneten, erholten sich die Aktien im ersten Halbjahr 2023 auf mehr als das Doppelte ihres Wertes und legten bis zum Handelsschluss am Freitag um 112 % zu.