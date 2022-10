Terzic schließt Doppelspitze beim BVB nicht aus

Dortmunds Trainer Edin Terzic schließt nicht aus, Youssoufa Moukoko und Anthony Modeste künftig in die Startelf zu stellen. „Warum nicht? Wir wollen uns alle Optionen offenhalten. Wichtig ist nur, dass wir ein gutes Gefühl haben, dass es funktionieren kann“, sagte der 39 Jahre alte Trainer vor dem Champions-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten am Dienstag (21.00 Uhr). / Amazon Prime Video) vor heimischem Publikum beim FC Sevilla.

Beim 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München bereitete der in der 70. Minute eingewechselte Modeste das 1:2 durch Moukoko vor und köpfte in der Schlussminute den Ausgleich. „Sie haben am Samstag eindrucksvoll gezeigt, dass die beiden nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gut harmonieren“, kommentierte Terzic.

Der 34-jährige Modeste, der als Ersatz für den in der Sommerpause an einem Tumor erkrankten Sébastien Haller verpflichtet wurde, hatte zuletzt nach enttäuschenden Leistungen seinen Stammplatz an den halb so alten Moukoko verloren und galt bereits als A-Spieler Fehlkauf vieler Fans. Nach seinem befreienden Erfolgserlebnis gegen die Bayern hält es der ehemalige Kölner auch für „eine Option“, künftig an der Seite des Youngsters zu stürmen. Trotz der Konkurrenzsituation pflegen die beiden Profis ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich freue mich auch für Mouki, dass er getroffen hat. Ich bin im Grunde sein Vater“, sagte Modeste.

Terzic verdient Anerkennung dafür, dass er beide Angreifer glücklich gemacht hat, obwohl er auf die Ersatzbank verbannt wurde. Nicht nur deshalb fand Nationalspieler Niklas Süle lobende Worte für den in Menden geborenen ehemaligen BVB-Jugendtrainer und Scout. „Ich hatte noch nie einen Trainer, der sich so für einen Verein engagiert. Er ist ein Junge aus Dortmund. Als Mannschaft merken wir jeden Tag, dass er viel Spaß daran hat, für seinen Jugendverein zu arbeiten, uns mitzunehmen und hervorragende Kabine zu geben.“ Reden“, schwärmte der ehemalige Bayern-Profi.