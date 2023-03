De echtgenoot van Svitlana Mukhina legde snoepjes voor hun kleindochters onder een speelgoeddwerg in hun huis in de buurt van Kiev.

Hij is nu verdwenen – afgelopen oktober gesneuveld in de vroege stadia van Ruslands bloedige campagne om Bakhmut te veroveren.

Maar de snoepjes verschijnen nog steeds routinematig voor de meisjes, alsof Viktor nog leeft. Mukhina’s kleindochters weten dat hij er niet meer is, maar de lekkernijen houden zijn geheugen voor hen allemaal vitaal.

“Het doet nog steeds veel pijn”, zei ze in een recent interview met CBC News.

De dood van haar man was een persoonlijk breekpunt, zei Mukhina.

Haar kleindochters, vijf en zeven jaar oud, hebben hun eigen rituelen. In de overtuiging dat haar grootvader vanuit “de lucht” toekijkt, leest het oudste kind haar alfabet hardop voor, zittend bij een raam zodat hij het kan horen. Hij had beloofd een tablet voor haar te kopen als ze kon lezen.

Svitlana Mukhina in Kyiv School nr. 309. Ze belde haar vriendin Olha Timosjenko op de tweede dag van de grootschalige invasie, die haar vertelde ‘de kinderen te pakken en naar de school te gaan’. (Jevhenia Sobolieva/CBC News)

Mukhina, 56 – een lerares met bruin haar, een sterk gezicht en (af en toe) een strenge blik – werkt op een basisschool tussen mensen die ook verstand hebben van verlies. Haar directeur komt uit de Krim en moest vluchten nadat Rusland negen jaar geleden het schiereiland annexeerde.

Olha Timosjenko, 63 – blond en gezegend met een over het algemeen zonnig karakter – is in veel opzichten totaal anders dan haar vriendin Mukhina. Maar er trekt een schaduw over haar gezicht als ze vertelt over het ontvluchten van haar huis en haar vorige leven.

Beide vrouwen noemen Kyiv School nr. 309 naar huis. De school ligt in de wijk Pozniaky, een woonwijk van de hoofdstad.

Rouwenden verzamelen zich naast het lichaam van de Oekraïense officier Dmytro Kotsiubaylo, codenaam “DaVinci”, tijdens een herdenkingsceremonie op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, Oekraïne op 10 maart 2023. Kotsiubaylo werd gedood in een gevecht nabij Bakhmut in de regio Donetsk. (Thibault Camus/Associated Press)

Tijdens de Russische opmars vorig jaar naar de Oekraïense hoofdstad, werd de school gedurende enkele maanden een bekend toevluchtsoord voor honderden mensen die op de vlucht waren voor het bombardement.

De eer gaat naar Timosjenko, die erop stond zich voor te bereiden op wat zij als het onvermijdelijke zag.

Op het hoogtepunt van de Russische aanval op Kiev afgelopen voorjaar bood de school onderdak aan meer dan 500 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen.

De levens van zowel Timosjenko als Mukhina werden voor de oorlog door elkaar gegooid, maar ze bleven met elkaar verweven door hun individuele verliezen en hun gedeelde ervaring in de kelder van de school.

Ze hadden die verhalen, of het verhaal achter het asiel, nog nooit verteld, totdat ze onlangs met CBC News in Kiev gingen zitten.

Timosjenko, een leraar Oekraïense taal en literatuur, was directeur geweest van de school in Yevpatoriia, een vakantieoord aan de kust van de Zwarte Zee.

Haar school werd een centrum van Oekraïens verzet, een ontmoetingsplaats voor pro-Oekraïense ouders en hun kinderen.

Toen de Russische autoriteiten druk begonnen uit te oefenen op bekende aanhangers van de Oekraïense regering op het schiereiland, vluchtte ze en vestigde zich opnieuw in Kiev.

Het jaar was 2014. Het was ook een belangrijk jaar voor Mukhina.

Dat was toen haar echtgenoot van 27 jaar besloot dat het zijn plicht was om in het leger te gaan. Hij zag dat er een grotere oorlog op komst was.

Dat deed Timosjenko ook. Ze begon de school voor te bereiden om als schuilplaats te dienen in de zomer van 2021, toen de eerste tekenen van een toekomstige grootschalige oorlog in de media opdoken.

Voorbereiden op het ergste

Het was een persoonlijk initiatief.

“We hadden veel dingen te regelen”, zei Timosjenko. “We begonnen met het organiseren van het gebouw, het oplossen van de kwestie van drinkwater voor alle mensen, veiligheidsmaatregelen, enzovoort. De organisatie was onze verantwoordelijkheid.”

De organisatie betaalde zich uit.

Mukhina zei dat ze verdwaald en bang was op de tweede dag van de grootschalige oorlog – 25 februari 2022. Een raket stortte haar buurt binnen en raakte een nabijgelegen gebouw. Mukhina zag het landen en belde toen Timosjenko, die haar zei “de kinderen te pakken en naar de school te gaan”.

In de shelter sliepen mensen in de hoeken op matrassen. Bureaus werden uit klaslokalen gehaald en tegen elkaar geschoven om geïmproviseerde kinderbedjes te vormen. Buiten stond een fornuis om eten te koken.

Een beeld van hulpverleners op de plaats van een Russische raketaanval, tijdens de Russische aanval op Oekraïne, in Kiev, Oekraïne op 9 maart 2023. REUTERS/Gleb Garanich (Gleb Garanich/Reuters)

Het asiel had zelfs een eigen beveiliging. Alle bezoekers lieten hun documenten controleren om er zeker van te zijn dat er geen saboteurs naar binnen mochten, zei Mukhina.

Het leven kreeg uiteindelijk een regelmatig ritme. Hoewel de situatie buiten angstaanjagend was, was de sfeer in de opvang gastvrij. Mukhina zei dat mensen voedsel en uitrusting zouden delen. Kinderen speelden met hun telefoons en met elkaar.

De lessen begonnen online in Oekraïne op 27 maart 2022 en beide vrouwen gingen weer aan het werk. Mukhina ging naar boven en gaf op afstand les vanuit haar gewone klas terwijl ze in de kelder bleef wonen.

Het was te gevaarlijk om lange tijd terug naar huis te gaan, zei Mukhina. De meeste mensen bleven in de opvang en gingen alleen naar huis om te douchen en keerden terug met schone kleren.

Sommige families bleven maandenlang.

Een lokale bewoner omhelst zijn zoon terwijl ze op 31 december 2022 naast een plek staan ​​van een Russische raketaanval in Kiev, Oekraïne. (Valentijn Ogirenko/Reuters)

Er zijn veel schilderijen op de betonnen muren van het asiel. Velen van hen verbeelden Oekraïense steden en hun symbolen. Sommige van die steden – inclusief de Krim – zijn nu bezet of zwaar beschoten door de Russen.

“Op onze school hebben we nu veel ontheemde kinderen”, zei Timosjenko. “Het is een kleine manier om ze te steunen. Het voelt veel beter als je kunt zien dat je thuis wordt herinnerd, ook al ben je nu misschien ver van huis.”

Mukhina zei dat ze Timosjenko’s vooruitziende blik en vastberadenheid dankbaar is.

“Ik ben Olha erg dankbaar voor wat ze heeft gedaan”, zei ze. “De kelder was klaar om mensen te accepteren tijdens de oorlog, en we wisten niet eens dat ze het zo serieus nam en zich erop voorbereidde.”

Beide vrouwen spraken met CBC News in de opvang, die nu leeg staat. Timosjenko zei dat het gereed blijft omdat het luchtalarm “elk moment kan beginnen”.