KYIV — Rusland heeft uitgebreide raketaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne en is troepen aan het opbouwen in de buurt van de noordoostelijke stad Koepjansk om de Oekraïense verdediging te testen, net op het moment dat Kiev waarschuwt dat Moskou zich opmaakt voor een nieuw offensief.

Valeriy Zaluzhnyy, opperbevelhebber van het Oekraïense leger, zei in een verklaring dat twee Kalibr-kruisraketten het luchtruim van Moldavië en NAVO-lid Roemenië zijn binnengedrongen voordat ze Oekraïens grondgebied binnendrongen. Roemenië waarschuwde echter dat de radar alleen een raket detecteerde die werd gelanceerd vanaf een Russisch schip in de Zwarte Zee dat dicht bij zijn luchtruim reisde – zo’n 35 kilometer verderop – maar niet binnen zijn grondgebied.

“Om ongeveer 10:33 uur doorkruisten deze raketten het Roemeense luchtruim. Daarna kwamen ze opnieuw het luchtruim van Oekraïne binnen bij de grensovergang van de drie staten. De raketten werden gelanceerd vanuit de Zwarte Zee”, zei Zaluzhnyy.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voegde eraan toe: “Verschillende Russische raketten vlogen door het luchtruim van Moldavië en Roemenië. De raketten van vandaag zijn een uitdaging voor de NAVO, collectieve veiligheid. Dit is terreur die gestopt kan en moet worden. Gestopt door de wereld.”

Gouverneurs in Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Lviv en Khmelnytskyi meldden stroomstoringen als gevolg van het spervuur.

De aanval begon voor zonsopgang in de oostelijke regio van Kharkiv, volgens de gouverneur, Oleg Synegubov.

“Vandaag, om 04.00 uur, raakten ongeveer 12 raketten kritieke infrastructuurfaciliteiten in Kharkiv en de regio. Momenteel worden nood- en stabilisatielichtuitschakelingen toegepast. Ongeveer 150.000 mensen in Kharkiv zitten zonder elektriciteit’, zei Synegubov.

Synegubov zei dat het spervuur ​​dezelfde ochtend kwam toen de Russische invasietroepen hun aanvallen opvoerden in de buurt van Kupyansk, een stad in de regio Kharkiv die afgelopen herfst door Oekraïense troepen werd bevrijd. “De vijand heeft zijn aanwezigheid in de frontlinie vergroot en test onze verdedigingslinies op zwakke punten. Onze verdedigers houden hun posities betrouwbaar vast en zijn klaar voor elke mogelijke actie van de vijand’, zei Synegubov in een verklaring.

Hij meldde ook dat ongeveer acht mensen gewond raakten bij een van de laatste Russische raketaanvallen in Kharkiv. Twee van de slachtoffers zijn in kritieke toestand.

Ondertussen schieten Oekraïense luchtverdedigingseenheden in het westen van het land terug op meerdere aanvallen met kruisraketten. “Dat is Russische wraak voor het feit dat de hele wereld ons steunt”, zei Khmelnitskyi-gouverneur Serhiy Hamaliy in een verklaring. Hij meldde ook een raketaanval in de stad en zei dat een deel van Khmelnitsky zonder stroom zat.

Het Oekraïense luchtmachtcommando meldde de vernietiging van vijf kruisraketten en vijf van de zeven Iraanse Shahed kamikaze-drones die Rusland vanaf de kust van de Zee van Azov had gelanceerd. De Russen lanceerden ook zes Kalibr-kruisraketten op zee vanaf een Russisch fregat in de Zwarte Zee.

De Oekraïense luchtmacht voegde eraan toe dat luchtverdedigingseenheden 61 van de 71 kruisraketten hebben neergeschoten die Rusland heeft gelanceerd.

“De bezetters lanceerden ook een massale aanval met S-300 luchtafweerraketten vanuit de districten Belgorod (Rusland) en Tokmak (bezet gebied van de Zaporizhzhia-regio)”, aldus de luchtmacht in een verklaring. “Tot 35 geleide luchtdoelraketten (S-300) werden gelanceerd in de regio’s Kharkiv en Zaporizhzhia, die niet in de lucht kunnen worden vernietigd door middel van luchtverdediging. Rond 8.30 uur werden er kruisraketten gelanceerd vanaf Tu-95 MS strategische bommenwerpers.”

