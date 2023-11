Terwijl de dementie van zijn vrouw voortschrijdt, overweegt een man een reis zonder haar: Shots

Ik moest een beslissing nemen. Zou ik mijn eerste vakantiereisje maken zonder mijn vrouw in… nou ja, het lijkt wel een eeuwigheid… om onze kleinkinderen 3.000 kilometer verderop te zien?

Marsha en ik zijn ruim 40 jaar getrouwd. We hebben samen naar zoveel plaatsen over de hele wereld en in de VS gereisd, van grote toeristische trekpleisters zoals Parijs en de Grand Canyon tot het piepkleine eiland Simi, Griekenland.

Wij waren een team. We deelden gelukzalige momenten – ik zal die nachtsterren boven de North Rim van de kloof nooit vergeten – en overwonnen obstakels. Als een van ons met zijn armen sloeg, kwam de ander te hulp – zoals die keer dat ik ons ​​in de verkeerde richting leidde op zoek naar ons hotel aan een bochtige weg in Positano, Italië, totdat Marsha wijselijk een ommekeer voorstelde.

Ons reizende leven ging een ongewenste nieuwe fase in toen Marsha een paar jaar geleden de diagnose dementie kreeg. In het begin waren de symptomen mild en konden we reizen blijven maken – voornamelijk naar Utah om onze kleinkinderen te bezoeken en naar Californië, waar onze jongste dochter in 2021 naartoe verhuisde.

Maar dementie deed wat het altijd doet. Het steelt iemands capaciteiten, soms zo langzaam dat je het niet door hebt, en soms met een verrassende achteruitgang in slechts enkele weken.

Toen we afgelopen december naar New York vlogen voor een begrafenis, liep Marsha traag, maar we bereikten zonder al te veel moeite het vliegveld. In het voorjaar was het duidelijk dat reizen per vliegtuig ongelooflijk moeilijk zou zijn: haar tempo was afgenomen, haar cognitieve vaardigheden waren achteruitgegaan, haar periodes van opwinding, veroorzaakt door lawaai en onbekende plaatsen, waren toegenomen.

Onderhandelen over ons huis was ook een uitdaging geworden. Het leek erop dat de tijd was gekomen om een ​​woonvoorziening te overwegen.

Marsha is in juni – op ons jubileum – verhuisd. Het was het moeilijkste moment van ons huwelijksleven – moeilijker dan de behandeling van Marsha tegen borstkanker, verdrietiger dan het verlies van onze ouders. Want ook al had ik de steun van ons medisch team en onze dochters, ik moest de beslissing zelf nemen en kon haar niet vragen om mee te denken.

We hebben gedaan wat ons medisch team voorstelde. Mijn dochters en ik hebben haar afgezet bij de locatie die we hadden uitgekozen: een huis van twee verdiepingen in een buitenwijk met acht bewoners, dat zich niet als een instelling voelde. We bleven ongeveer een uur en zeiden toen dat we een boodschap moesten doen. Het leek hartverscheurend wreed om weg te lopen en haar met een flauw excuus achter te laten. Maar het personeel omhulde haar met liefde en ze protesteerde niet toen we vertrokken.

Haar aanpassing is redelijk goed geweest; de medewerkers zijn de aardigste mensen waar je op kunt hopen. Maar ik weet dat wanneer ik op bezoek kom – wat ik bijna elke dag doe – haar gezicht oplicht.

En toen was het bijna herfst. Onze kleindochter Jolene was binnenkort jarig – ze zou 6 worden. Zou het niet geweldig zijn om daar bij te zijn?

Maar ik kon mezelf er niet toe brengen de beslissing te nemen. Ik wist dat ik Marsha niet kon uitleggen dat ik voor vier dagen naar Utah zou gaan, maar terug zou komen. Het zou te veel zijn om te verwerken.

Ik was zo bezorgd: hoe zou Marsha zijn zonder mijn dagelijkse bezoeken? Wat als ze tijdens mijn afwezigheid depressief en geïrriteerd werd? Zou ze op de een of andere manier denken dat ik haar in de steek had gelaten?

Marsha’s verpleegkundige en het personeel van het huis waar ze woont zeiden allemaal dat ik moest gaan – dat ik mijn kleinkinderen moest zien, om mijn leven te leiden. Dat is wat Marsha zou willen. Toch voelde ik mij angstig en schuldig. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om een ​​kaartje te kopen.

Toen keek hij me tijdens een FaceTime met de kleinzoon Conrad, drie jaar oud, met zijn grote blauwe ogen aan en zei: „Kun je naar mijn huis komen?“

Wat kon ik anders zeggen dan ‘ja’.

Dus op donderdagavond bracht ik, zoals gewoonlijk, na het werk een paar uur door met Marsha. Eerder die week was ze kalm en gelukkig geweest als ik bij haar was. Donderdag was het iets drukker. Ze was boos, ze bleef maar zeggen dat mensen haar vertelden dat ze dingen moest doen. Ik vond het moeilijk om haar te troosten.

Maar toen ik haar kuste en omhelsde, glimlachte ze met warmte en liefde. Ik gebruikte de gebruikelijke vage afscheidszin: ik hou van je en ik moet nu een boodschap doen, maar ik kom snel terug.

Vrijdag om 07.20 uur zat ik in het vliegtuig naar Utah.

Conrad en Jolene gilden van vreugde toen ze mij zagen. We omhelsden elkaar en rolden over de vloer, we lazen boeken, we reden naar een gigantische glijbaan.

Conrad vroeg terwijl we reden: ‚Waar is Nina?‘ Zo spreekt hij Nana uit, wat de kleinkinderen mijn vrouw noemen. Zijn onschuldige vraag deed me verscheuren. Ik vertelde een leugentje om bestwil: ze wilde komen, maar ze voelt zich niet lekker en kon niet reizen. Hoewel dat in zekere zin de echte waarheid was.

Er waren veel flitsen van verdriet tijdens mijn bezoek. Toen ik iets zag dat me deed denken aan eerdere reizen met Marsha, werd ik gegrepen door verdriet over de verschrikkelijke wending in ons leven.

Ik voelde mij ook zo eenzaam. Als je tientallen jaren als koppel hebt geleefd, en opeens alleen jij bent, en toch is je partner er nog steeds… Het voelde alsof ik de helft van mijn ziel kwijt was. Op het verjaardagsfeestje van Jolene had ik veel mensen om mee te praten, maar ik voelde me zo alleen.

Toch waren er momenten die mij met vreugde vervulden, waardoor ik mijn verdriet kon overwinnen.

Op een ochtend voordat de zon opkwam, stapte Jolene op haar tenen in mijn bed met een stapel van vier boeken die ik haar kon voorlezen en zei: ‚Ik hou van je, Saba.‘ (Zo noemen de kleinkinderen mij – Hebreeuws voor opa.) Een paar minuten later kwam Conrad knuffelen: ‚Saba, ik hou zoveel van je.‘

En toen ik ze naar bed bracht terwijl papa en mama op een feestje waren, had ik geen andere keuze dan op dat moment aanwezig te zijn.

Jolene heeft een boek uitgekozen. Het was niet mijn favoriet, dus ik vroeg of ik een andere kon kiezen. ‚Dat kan niet. Je bent geen kind,‘ zei Jolene. Toen wilde Conrad dat ik zijn rug aaide en zijn hand vasthield terwijl hij in slaap viel. Alleen legde ik mijn hand OVER het bedhek om zijn hand vast te pakken en kreeg onmiddellijk de instructie: Nee, je moet je handen leggen door het bedhek.

Ze dwaalden allebei af terwijl ik een verhaal verzon over een eenhoorn die ik Matilda noemde.

Ik wist dat ik een goede beslissing had genomen om bij onze lieve kleinkinderen te komen wonen.

Hoe heeft Marsha het gedaan? Beide dochters en de zussen van mijn vrouw noemden haar; ze meldden dat ze in orde leek. Ik had het gevoel dat FaceTiming met haar zelf zorgen zou kunnen oproepen – waar is Marc? Maar misschien was dat ook niet zo geweest.

De wreedheid van dementie is dat er geen betrouwbare routekaart bestaat; je hoeft alleen maar al het advies van wijze zielen in je op te nemen en dan op je instinct af te gaan.

Na een lang weekend in Utah kwam ik dinsdagochtend in de vroege uurtjes thuis en ging die avond naar Marsha. Ik was vier dagen afwezig. Marsha glimlachte lief naar me en zei: ‚Je ziet er zo goed uit.‘

‘Jij ziet er ook goed uit,’ zei ik. Ik gaf haar een dikke knuffel. En veegde een paar tranen weg. „Ben je oke?“ vroeg Marsha terwijl ze mijn hand vasthield. Een minuut lang was ze mijn verzorger, zoals ze dat gedurende ons hele leven samen was geweest.

Wat kan ik zeggen? Ik werd overweldigd door emoties, van de vreugde van de reis, de angst van de scheiding. Maar ja, ik vertelde haar eerlijk: het ging goed met mij.