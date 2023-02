CNN

Terwijl ambtenaren herhaaldelijk hebben geprobeerd de bewoners te verzekeren dat het water en de lucht in Oost-Palestina, Ohio, veilig zijn na de ontsporing van een trein met gevaarlijke stoffen eerder deze maand, is de gemeenschap doordrongen van angst te midden van meldingen van huiduitslag, misselijkheid en hoofdpijn.

De staat is nu van plan om dinsdag in Oost-Palestina een gezondheidskliniek te openen voor inwoners die zich zorgen maken over mogelijke symptomen die verband houden met de ontsporing en de regering-Biden kondigde aan dat het experts heeft ingezet om te helpen beoordelen welke gevaren er nog in het gebied zijn nadat de gouverneur van Ohio, Mike DeWine, medische teams had verzocht van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie en het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het is meer dan twee weken geleden dat een trein met vinylchloride ontspoorde in de kleine gemeenschap van minder dan 5.000 mensen, waardoor een dagenlang inferno ontstond en bemanningen ertoe werden aangezet om de giftige chemische stof tot ontploffing te brengen om een ​​potentieel dodelijke explosie te voorkomen.

De ontploffingen lieten een zwarte rookwolk los over het gebied, waar dagenlang een chemische stank hing. Hoewel het voor geëvacueerde bewoners veilig werd geacht om op 8 februari naar huis terug te keren, hebben leden van de gemeenschap zich afgevraagd hoe veilig hun dorp is en of de lucht- en watertesten geldig zijn.

De Amerikaanse senator Sherrod Brown zei dat de inwoners terecht sceptisch zijn.

“We denken dat het water veilig is”, vertelde Brown aan CNN, daarbij verwijzend naar opmerkingen van de beheerders van de staat en federale milieubeschermingsinstanties. “Maar als je naar je huis terugkeert, moet je opnieuw worden getest op je water en je bodem en je lucht, om nog maar te zwijgen van degenen die hun eigen bronnen hebben.”

Het testen van de luchtkwaliteit in meer dan 530 huizen heeft geen detectie van verontreinigingen aangetoond, zei de Amerikaanse Environmental Protection Agency zondag.

Wat het water betreft, er is geen vinylchloride aangetroffen in dalende waterwegen in de buurt van de ontsporing van de trein, vertelde EPA-functionaris Tiffani Kavalec vorige week aan CNN.

En terwijl sommige waterwegen in het gebied besmet waren – waarbij duizenden vissen stroomafwaarts het leven lieten – hebben ambtenaren gezegd dat ze denken dat die verontreinigingen onder controle zijn.

Nadat bemanningen de vervuilde afvoer ontdekten twee oppervlaktewaterstromen, Sulphur Run en Leslie Run, Norfolk Southern hebben gieken en dammen geïnstalleerd om de stroom van verontreinigd water te beperken, volgens de EPA.

Ondanks de verzekering van ambtenaren dat het water veilig is, zijn sommige inwoners te bang om uit de kraan te drinken en deelt de stad flessenwater uit.

Desiree Walker – een inwoner van 19 jaar van de stad die slechts 900 voet van de plaats van de ontsporing woont – vertelde CNN-partner WOIO dat ze weigert haar kinderen het water te laten drinken, uit angst dat het op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid zou kunnen hebben.

“Er is een grote zorg omdat ze jong zijn. Ze hebben hun hele leven nog voor zich,’ zei Walker. ‘Ik wil niet dat dit later gevolgen voor hen heeft. Ik wil dat ze een lang en gelukkig leven hebben.”

Walker zei dat haar familie symptomen heeft, maar dokters zeggen dat ze niet weten waarop ze moeten testen.

“Vooral ’s nachts ruiken we het het meest”, vertelde ze aan het station. “Onze keel doet zeer, we hoesten nu veel. Mijn zoon, zijn ogen vielen dicht.”

Terwijl woede en frustratie in het kleine stadje opborrelden, bezochten honderden inwoners van Oost-Palestina vorige week een gemeentehuis om hun bezorgdheid te uiten over de lucht- en waterveiligheid in hun gemeenschap.

Bewoners meldden verschillende problemen – waaronder huiduitslag, keelpijn, misselijkheid en hoofdpijn – en deelden de zorgen dat de symptomen mogelijk verband hielden met chemicaliën die vrijkwamen na een ontsporing van een trein.

“Waarom worden mensen ziek als er niets in de lucht of in het water zit”, riep een bewoner tijdens de bijeenkomst.

Ayla Antoniazzi en haar gezin keerden de dag nadat de evacuatiebevelen waren opgeheven terug naar hun huis op minder dan anderhalve kilometer van de plaats van de crash. De moeder zorgde ervoor dat ze het huis luchtte en al het linnen waste voordat ze haar kinderen naar huis bracht.

“Maar toen ze de volgende dag wakker werden, waren ze zichzelf niet meer”, zei Antoniazzi. “Mijn oudste had uitslag op haar gezicht. De jongste deed het ook, maar niet zo erg. De 2-jarige hield haar oog vast en klaagde dat haar oog pijn deed. Ze was erg lethargisch, dus nam ik ze mee terug naar het huis van mijn ouders.”

De opening van de kliniek van het Ohio Department of Health op dinsdag is bedoeld om Oost-Palestina te helpen herstellen van het incident, aldus functionarissen. De kliniek zal geregistreerde verpleegkundigen, specialisten in de geestelijke gezondheidszorg en soms een toxicoloog hebben, aldus het bureau.

“Ik heb je gehoord, de staat heeft je gehoord, en nu bieden het Ohio Department of Health en veel van onze partnerbureaus deze kliniek aan, waar mensen deze vitale kwesties kunnen komen bespreken met medische zorgverleners”, zei de directeur van de afdeling, Dr. Bruce Vanderhoff.

Het besluit om gecontroleerde ontploffingen uit te voeren op de ontsporingslocatie op 6 februari heeft ook geleid tot scepsis en vragen over de veiligheid.

Ambtenaren zeiden dat de verhuizing bedoeld was om een ​​explosie op de plaats van de ontsporing te voorkomen door het giftige vinylchloridegas te laten ontsnappen en het in een kuil te verbranden, een beweging die een dikke rookpluim over de stad deed opstijgen.

Vinylchloride – een door de mens gemaakte stof die wordt gebruikt om PVC te maken – kan duizeligheid, slaperigheid en hoofdpijn veroorzaken en wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker in de lever, hersenen, longen en bloed.

Het brandende vinylchloridegas zou kunnen uiteenvallen in verbindingen zoals waterstofchloride en fosgeen, een chemisch wapen dat tijdens de Eerste Wereldoorlog als verstikkingsmiddel werd gebruikt, volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency en CDC.

Na de ontploffing controleerden bemanningen de lucht op zorgwekkende chemicaliën, waaronder fosgeen en waterstofchloride, evenals butylacrylaat, ethyleenglycolmonobutyletheracetaat en 2-ethylhexylacrylaat, volgens de EPA, en meldde dat de gegevens normaal waren.

Er wordt nu verder gewerkt aan het opruimen van de crashsite.

De exploitant van de trein, Norfolk Southern, is bezig met het slopen en verwijderen van treinwagons op de ontsporingslocatie, het uitgraven van verontreinigde gebieden, het verwijderen van verontreinigde vloeistoffen uit aangetaste regenafvoeren en het klaarzetten van teruggewonnen afval voor transport naar een goedgekeurde afvalverwerkingsinstallatie, zei de EPA zondag.

“Luchtmonitoring en bemonstering zullen doorgaan totdat de verwijdering van zwaar verontreinigde grond in het ontsporingsgebied voltooid is en de geuren in de gemeenschap afnemen”, aldus het bureau.

De Amerikaanse minister van Transport, Pete Buttigieg, stuurde zondag een brief naar de CEO van Norfolk Southern, Alan Shaw, waarin hij verantwoordelijkheid eiste en opriep tot strengere veiligheidsvoorschriften.

“De bevolking van Oost-Palestina mag niet worden vergeten, noch kan hun pijn simpelweg worden beschouwd als de kosten van zakendoen”, schreef Buttigieg aan de directeur van de spoorwegen.

“U hebt mij eerder aangegeven dat u vastbesloten bent om uw verantwoordelijkheden jegens deze gemeenschap na te komen, maar het is duidelijk dat de bewoners van het gebied niet tevreden zijn met de informatie, aanwezigheid en ondersteuning die ze krijgen van NorfolkSouthern in de nasleep en het herstel,” Buttigieg toegevoegd.

Brown beloofde ook om de spoorwegmaatschappij verantwoordelijk te houden voor de gevolgen voor de gemeenschap, en zei tijdens een persconferentie dat hij “ervoor zou zorgen dat Norfolk Southern doet wat het zegt dat het gaat doen, wat het belooft.”

‘Al het opruimen, al het boren, al het testen, alle hotelovernachtingen, dat alles in Norfolk Southern. Ze hebben het veroorzaakt, het lijdt geen twijfel dat ze het hebben veroorzaakt, ‘zei Brown, de totale kosten optellend kunnen oplopen tot tientallen of honderden miljoenen dollars.

De CEO van Norfolk Southern plaatste zaterdag een open brief waarin hij de inwoners van Oost-Palestina vertelde: “Ik hoor je” en “we zijn hier en zullen hier blijven zolang als nodig is om je veiligheid te waarborgen en om Oost-Palestina te helpen herstellen en bloeien.”

“Samen met lokale gezondheidsfunctionarissen hebben we een uitgebreid testprogramma geïmplementeerd om de veiligheid van het water, de lucht en de bodem in Oost-Palestina te waarborgen”, zei Shaw in de brief, eraan toevoegend dat het bedrijf ook een fonds van $ 1 miljoen startte “als aanbetaling op onze inzet om te helpen bij de wederopbouw.”