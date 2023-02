Van vrienden tot collega’s tot familie.

Dat is hoe Kelly Ripa beschreef haar relatie met Ryan Seacrest nadat was aangekondigd dat hij zou vertrekken Woon bij Kelly en Ryan na zes seizoenen op 16 februari.

“Ik ben zo dankbaar dat ik de afgelopen zes jaar naast mijn dierbare vriend heb doorgebracht van te veel decennia om te tellen en ik zal het missen om mijn dagen met Ryan te beginnen”, deelde ze in een verklaring. “Ryans energie, passie en liefde voor entertainment is uniek in zijn soort.”

Ryan herhaalde haar gevoelens in een eigen verklaring en merkte op: “Samenwerken met Kelly in de afgelopen zes jaar was een droombaan en een van de hoogtepunten van mijn carrière.”

“Ze is een geweldige partner, vriendin en vertrouweling geweest,” vervolgde hij, “en hoewel we altijd een deel van elkaars leven zullen zijn, zal ik onze ochtenden samen missen.”

Terwijl ze al dichtbij waren voor de show, bloeide de vriendschap tussen Kelly en Ryan de afgelopen zes jaar verder op voor de ogen van hun ABC-publiek. Van iconische Halloween-kostuums tot jetsetterende werkreizen, de band tussen het paar op en buiten het scherm is nooit in twijfel getrokken.