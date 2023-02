Der volgende voetbal-spieler der Geschichte is in Kurze wohl auch bürokratisch ein Sportrentner: Tom Brady soll einem Message zufolge seinen Rücktritt bei der Liga eingereicht haben. Damit stht dem Superstar auch eine Rente zu.

Nach seinem angekündigten Karriereende hat Football-Superstar Tom Brady einem Medienbericht zufolge auch einen offiziellen Schritt zum sportlichen Ruhestand vollzogen. Wie meldde ESPN onder Berufung auf Quellen, reichte der 45-Jährige die entsprechenden Papere bij de National Football League en der Spielergewerkschaft ein. Dies leitet onder anderm den Prozess zu Rentenzahlungen ein. “Dieser Brief heeft alle Fragen laten zien dat Brady heeft gewonnen en macht heeft gekregen voor de Pro Football Hall of Fame, Class of 2028”, tweette ESPN-expert Adam Schefter. Het is ook een grote verdienste van Brady die een claim heeft ingediend bij een huurperiode van de Liga: een rente-investeerder die tegen drie seizoenen in de NFL is opgekomen.

Het is een van de meest ervaren voetbalprofi’s van NFL-Geschichte angekündigt, nach dem Ende seiner active Laufbahn eerste nach einem Jahr Pause seinen new Job als TV-Experte im US-Fernsehen anzutreten. Voranderthalb Wochen hatte Brady seine Karriere is duidelijk en concreet geworden, die nun “für immer”. Als de kans groot is dat de beste Super-Bowl-Champion-kampioen na 40 dagen breder rufen en niet één Saison absolviert.

Größter Vertrag der US-Sport-TV-Geschichte

“Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal one seemlich große Sache war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dacht ich mir, ich drücke einfach auf Aufnahme und lasse es euch zuerstwist, damit es nicht zu langatmig wird”, zei Brady nun in einem emotionalen Abschiedsstatement. “Man wordt nur eine super emotionele Rücktrittsrede und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht, ook vallen Dank, dass ihr mich unterstützt habt. Meiner Familie, meinen Freunden, meinen Teamkollegen, meinen Konkurrenten. Ich könnte ewig so weitermachen. Es sind zuviele. Ich danke euch, dass ihr mir erlaubt, meinen absoluut Traum zu leben. Ich würde nichts daran ändern. Ich liebe euch alle.”

Durch seinen nun offenbar auch formell vollzogenen Abschied, wird Brady auch nicht als “Free Agent” geführt, der maar noch kurzfristig einen neuen Vertrag für die kommende Saison unterschreiben könnte. Brady speelde 23 seizoenen in de grootste Sportliga der Welt, onder meer samen met de New England Patriots en de Tampa Bay Buccaneers in de Super Bowl. Voor de Karriere nach der Karriere hoed van Superstar een fangreichen Vertrag als leidende NFL-analist van FOX Sports unterschrieben, begint nach hun Ende seiner Spielerkarriere.

Brady heeft de meeste moeite met het feit dat ze voor 2024 een fangen wird en de nächste Jahr nutzen wird, um Zeit mit seiner Familie zu verringen en sich auf den Job vorzubereiten. Der Vertrag beim US-Sender soll Brady Messages hebben in totaal 375 miljoen dollar opgeleverd. Het is een groot voordeel in de Geschichte van de US-Sportfernsehens.