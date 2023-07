Sich unters Messer zu legen, kann tödliche Folgen haben.

Das ist ein Gefühl Verpatzt Star und renommierter plastischer Chirurg Dr. Terry Dubrow im Lichte der Nachricht geteilt, dass Lisa Marie Presley’s Tod am 12. Januar war auf einen Darmverschluss zurückzuführen, der auf eine Gewichtsabnahme zurückzuführen war.

Konkreter erläuterte Dr. Dubrow die potenziellen Risiken einer bariatrischen Operation – dem Überbegriff für Operationen zur Gewichtsabnahme wie Schlauchmagen, Magenbypass und verstellbares Magenband, laut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

„Ich habe den Autopsiebericht von Lisa Marie gelesen. Sie hatte die am weitesten fortgeschrittene Art“, sagte er am 14. Juli in einem TMZ-Live-Video über den Eingriff der 54-Jährigen. „Sie stellten eine neue Verbindung zwischen ihrem Magen und ihrem Darm her und.“ Die häufigste Komplikation, wenn man in den Bauchraum vordringt und eine solche Operation durchführt, ist die Bildung von Narbengewebe.“

Er fuhr fort: „Gelegentlich kann es in der Zukunft, wenn Sie sich einer bariatrischen Bypass-Operation dieser Art unterzogen haben, vorkommen, dass diese Verwachsungen Teile des Dünndarms blockieren, was als Dünndarmverschluss bezeichnet wird.“