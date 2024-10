Na de gewelddadige raketaanvallen in Iran demonstreert Israel Stärke. De Luftwaffe is altijd een strijdmacht om rekening mee te houden. Kurz kan de strijd tegen de strijd aangaan: een aanval van Abends valt Israël aan in Beiroet.

Nadat de Iraanse raketenangriff in Israël in het kamp van de Hisbollah-militie was begonnen, werd de Libanese hoofdstad Beiroet bedreigd. Het leger valt de „terrorist Ziele in Beiroet“ aan, het leger is morgen met de aanval bezig. Details over de militaire status van het leger.

Met de hulp van de Libanese veiligheidstroepen zijn de Israëlische strijdkrachten ook welkom in het zuiden van de hoofdstad Beiroet. In de Gegend waren er explosies, ze waren te horen.

Dit betekent dat de Israëlische strijdkrachten verantwoordelijk zijn voor hun bescherming gedurende de nacht, zodat zij in de toekomst van Beiroet in een veilige omgeving kunnen genieten van hun geborgenheid en dat zij samen in het meisjesgebied van 500 meter wonen. De zuidelijke Vororte von Beiroet is een Hochburg van de proironische Hisbollah-Miliz.

Zuvor hatte Israel kraftvolle Angriffe im Nahen Osten angekündigt. „De Luftwaffe is nog steeds erg sterk en zal weg zijn van het oosten, ook al zijn ze vol kracht, dus ze gaan ook verloren gedurende het jaar“, zei Armeesprediker Daniel Hagari in de Nacht. De Iraanse raketten hebben weinig invloed op de efficiëntie van de Luftwaffe.

Het Israëlische en Amerikaanse Verteidigungssysteme hebben een effectieve functie, maar deze is duidelijker. Er moet hard gewerkt worden aan de aanleg en afvoer van afval. Ik heb dienst als we een hoge commandant van Hisbollah worden. „Deze twee doelstellingen zijn een succes voor de moraal van de organisatie.“ Het was waarschijnlijker dat Israël vervolgd zou worden door de Hisbollah-Kommandeure und jeden, die de burgers van de staat Israël bedrogen.

Der Iran hatte Israel am Dienstag mit zahlreichen Raketen angegriffen. Degenen die gedwongen worden zich bij Israël en de Verenigde Staten aan te sluiten, worden ontheven van hun strijdkrachten, wat betekent dat zij deel uitmaken van het Israëlische leger. Een leven lang doorgebracht in West-Jordanië en tijd doorbrengen in Tel Aviv. Der Israëlische Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an. Israël werd Zeitpunkt und Ort noch bestimmen, hier is meer.