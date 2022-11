Anmerkung der Redaktion: Lesen Sie die Fast Facts von CNN über die Anschläge von Charlie Hebdo in Paris im Jahr 2015.





Hier ist ein Blick auf die Terroranschläge im November 2015 in Paris, bei denen 130 Menschen getötet und 494 verletzt wurden. Die mit Sturmgewehren und Sprengstoff bewaffneten Angreifer zielten auf sechs Orte in der ganzen Stadt. Der IS bekannte sich zu den Anschlägen.

Stade de France

– Ungefähr 21.20 Uhr – Vor dem Stade de France, einem Sportstadion in Saint-Denis, einem Vorort nördlich von Paris, ereignet sich eine Explosion. Der französische Präsident Francois Hollande ist im Stadion und sieht sich ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Er wird sicher evakuiert. Während sich die Angriffe in den nächsten drei Stunden fortsetzen, erklärt Hollande den Ausnahmezustand und schließt die Grenzen des Landes.

– 21:30 Uhr – Eine zweite Explosion ereignet sich außerhalb des Stadions. Beide Explosionen ereignen sich auf der Avenue Jules Rimet.

– 21:53 Uhr – Ungefähr 400 Meter vom Stade de France entfernt ereignet sich eine dritte Explosion in der Rue de la Cokerie.

– Vier Menschen werden getötet: drei Selbstmordattentäter und ein Fußgänger.

La Petit Cambodge und Le Carillon

– 21:25 Uhr – Bewaffnete mit Sturmgewehren bewaffnete Männer töten 15 Menschen an der Kreuzung der Rue Alibert und der Rue Bichat im 10. Arrondissement von Paris. Viele der Opfer waren in Le Petit Cambodge, einem Restaurant, und Le Carillon, einer Bar, versammelt.

Café Bonne Biere

– 21:32 Uhr – An der Ecke Rue de la Fontaine au Roi und Rue du Faubourg du Temple im 11. Arrondissement von Paris werden fünf Menschen bei einer Schießerei vor dem Café Bonne Biere getötet.

La Belle Equipe

– 21:36 Uhr – Die Angreifer erreichen das Restaurant La Belle Equipe in der Rue de Charonne 92. Bewaffnete feuern ihre Angriffswaffen auf Menschen ab, die vor dem Restaurant sitzen. Neunzehn Menschen werden getötet.

Comptoir Voltaire

– 21:40 Uhr – Ein Selbstmordattentäter sprengt sich im Restaurant Comptoir Voltaire am Boulevard Voltaire 253 im 11. Bezirk in die Luft.

– Eine Person im Restaurant wird schwer und mehrere weitere leicht verletzt.

Bataclan

– 21:40 Uhr – Drei mit Angriffswaffen bewaffnete Angreifer erreichen die Konzerthalle Bataclan. Die bewaffneten Männer betreten den kleinen Konzertsaal und eröffnen das Feuer, während ein Auftritt der US-Band Eagles of Death Metal im Gange ist.

– Neunzig Menschen werden getötet.

– 00:20 Uhr – Französische Polizei stürmt das Bataclan. Beim Gegenangriff der Polizei werden drei Terroristen getötet.

14. November 2015 – In einer Online-Erklärung bekennt sich der IS zur Verantwortung.

15. und 16. November 2015 – Französische Kampfflugzeuge bombardieren eine Reihe von IS-Standorten in Raqqa, Syrien. Frankreich führt seit September im Rahmen einer von den USA geführten Koalition Luftangriffe gegen ISIS-Ziele durch, aber Analysten sagen, dass der Zeitpunkt der neuen Luftangriffe wahrscheinlich kein Zufall ist.

16. November 2015 – In einer Rede vor einer gemeinsamen Parlamentssitzung fordert Hollande den Gesetzgeber auf, eine dreimonatige Verlängerung des nationalen Ausnahmezustands zu genehmigen, mit neuen Gesetzen, die es den Behörden ermöglichen würden, in Frankreich geborenen Terroristen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, und Bestimmungen, die die Abschiebung erleichtern mutmaßliche Terroristen.

18. November 2015 – Französische Behörden stürmen ein Wohnhaus im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis. Die Wohnung ist ein angebliches Versteck des mutmaßlichen Rädelsführers der Anschläge. Während der Razzia wird ein Selbstmordattentat gezündet und es werden fast eine Stunde lang Kugeln ausgetauscht. Ein Stockwerk des Gebäudes stürzt ein, und es gibt drei Todesopfer.

19.11.2015 – Es wurde bestätigt, dass die Leiche von Abdelhamid Abaaoud, dem Rädelsführer der Anschläge von Paris, in den Trümmern der Wohnung gefunden wurde, die am 18. November durchsucht wurde. Eine weibliche Verwandte von Abaaoud, Hasna Ait Boulahcen, wurde ebenfalls bei der Razzia getötet. Die dritte getötete Person, von der angenommen wird, dass sie das Selbstmordgerät gezündet hat, wurde nicht identifiziert.

20. November 2015 – Der französische Premierminister Manuel Valls gibt bekannt, dass die Zahl der Todesopfer auf 130 gestiegen ist. Außerdem sagt er, dass in den letzten sieben Tagen 793 Durchsuchungen in ganz Frankreich durchgeführt wurden. Bei diesen Durchsuchungen wurden 174 Waffen beschlagnahmt und 107 Personen festgenommen.

23. November 2015 – In Belgien beschuldigen die Behörden einen Verdächtigen, der in den letzten 24 Stunden bei Razzien festgenommen worden war, der Teilnahme an Aktivitäten einer Terrorgruppe im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris.

23. November 2015 – Frankreich startet seine ersten Luftangriffe von einem Flugzeugträger gegen ISIS. Mit der Aufnahme von Trägerflugzeugen in seine Flotte verfügt Frankreich nun über 38 Flugzeuge, die Bombenangriffe gegen ISIS durchführen.

17. Dezember 2015 – Beamte, die über die Ermittlungen informiert wurden, teilten CNN mit, dass die Terroristen verschlüsselte Apps, darunter Telegram und WhatsApp, verwendet haben, um die Angriffe zu planen.

18. März 2016 – Der Verdächtige Salah Abdeslam wird nach einem Feuergefecht mit den belgischen Behörden verwundet und festgenommen. Vier weitere werden bei der Anti-Terror-Razzia ebenfalls festgenommen.

8. April 2016 – Der Verdächtige Mohamed Abrini wird in Belgien zusammen mit zwei weiteren Personen bei einer Polizeirazzia im Brüsseler Stadtteil Anderlecht festgenommen.

8. November 2016 – Französische Beamte teilten CNN mit, sie hätten den mutmaßlichen Koordinator der Anschläge als Oussama Atar identifiziert. Es wird angenommen, dass er die Anschläge von Paris und die Anschläge vom 22. März in Brüssel geleitet hat. Bei den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt wurden 32 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

12. November 2016 – Am Tag vor dem ersten Jahrestag der Terroranschläge von Paris wird das Bataclan mit einer Performance von Sting wiedereröffnet.

23. April 2018 – Salah Abdeslam, der einzige Überlebende der Zelle, der die Anschläge verübt haben soll, wird wegen einer Schießerei mit der belgischen Polizei im März 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilt Das sagt die Brüsseler Staatsanwaltschaft.

27. Juni 2019 – Deutsche Behörden berichten, dass vor einer Woche ein 39-jähriger Mann aus Bosnien im Zusammenhang mit dem Anschlag von 2015 festgenommen wurde. Er wird nach Belgien ausgeliefert.

4. November 2019 – Französische Ermittlungen zu den Anschlägen enden. Die Staatsanwälte haben einen Monat Zeit, um ihren Fall vorzubringen, bevor die Richter über einen Verhandlungstermin entscheiden. Von den 14 Angeklagten befinden sich 11 in Untersuchungshaft.

16. März 2020 – Zwanzig Personen, darunter Abdeslam, sollen wegen der Anschläge vor Gericht gestellt werden.

8. September 2021 – Der Prozess gegen die zwanzig an den Anschlägen beteiligten Personen, darunter auch Abdeslam, beginnt. Der Prozess wird voraussichtlich neun Monate dauern, an dem fast 1.800 Kläger und mehr als 300 Anwälte beteiligt sind.

28. Juni 2022 – Life for Paris, die wichtigste Organisation für Überlebende und die Familien der Opfer, gibt bekannt, dass sie am 13. November 2025, dem zehnjährigen Jahrestag der Anschläge, mit der Auflösung beginnen und schließen wird.

29. Juni 2022 – Urteile werden gefällt.

– Abdeslam, der beschuldigt wird, die Angriffe physisch ausgeführt zu haben, wird in allen fünf Anklagepunkten für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.

– Die 19 anderen Verdächtigen, sechs in Abwesenheit vor Gericht gestellt, werden in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.

– Mohamed Abrini wird zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 22 Jahren verurteilt.

– Nur Farid Kharkhach wird wegen einer geringeren Anklage verurteilt als ursprünglich.

Porträts der Opfer finden Sie hier und hier.

Abdelhamid Abaaoud:

– Verstorben. Getötet während der Razzia am 18. November in einem Wohnhaus im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis.

– Belgischer Staatsbürger, verbrachte Zeit in Syrien.

– Anführer der Anschläge. Laut dem französischen Terrorismusanalysten Jean-Charles Brisard dirigierte er drei Angreifer im Bataclan per Telefon aus einigen Blocks Entfernung.

– Trat ISIS im Jahr 2014 bei. Er war an der Planung einer Reihe von Terroranschlägen und Verschwörungen in Westeuropa beteiligt, insbesondere an einer Verschwörung, die im Januar 2015 in Belgien aufgeklärt wurde.

– Französische Luftangriffe wurden im Oktober 2015 gegen ein ISIS-Trainingslager in Raqqa durchgeführt, um Abaaoud zu töten, teilte eine französische Anti-Terror-Quelle CNN mit.

Ibrahim Abdeslam:

– Verstorben. Le Monde hat berichtet, dass Abdeslam der Selbstmordattentäter war, der in der Nähe des Cafés am Boulevard Voltaire explodierte. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat den Angreifer als 31-jährigen Franzosen identifiziert, seinen Namen aber nicht genannt.

– In Belgien lebender französischer Staatsbürger.

– Bruder von Salah Abdeslam.

– „Ibrahim versuchte, nach Syrien zu gehen und wurde Anfang 2015 von den Türken zurückgeschickt“, sagte der belgische Staatsanwalt Eric Van der Sypt gegenüber CNN. „Danach haben wir ihn befragt.“ Die Ermittler ließen Ibrahim und seinen Bruder Salah Abdeslam im Februar frei, nachdem sie bestritten hatten, nach Syrien gehen zu wollen.

Salah Abdeslam:

– In Gewahrsam. Gefangengenommen am 18. März 2016 nach einem Schusswechsel mit Behörden in Belgien.

– In Belgien geboren, französischer Staatsbürger.

– Bruder von Ibrahim Abdeslam.

– Abdeslam war zuvor von der französischen Polizei verhört worden, wurde aber nicht festgenommen, sagte eine Quelle, die der Untersuchung der Pariser Anschläge nahesteht. Er fuhr in Richtung der belgischen Grenze, als die Polizei ihn Stunden nach den Angriffen anhielt und verhörte.

– Die Ermittler glauben, dass er der Fahrer eines schwarzen Renault Clio sein könnte, der in der Nacht des 13. November drei Selbstmordattentäter in der Nähe des Stade de France absetzte.

– Im April 2018 wegen einer Schießerei mit der belgischen Polizei zu 20 Jahren verurteilt, bevor er festgenommen wurde.

– Am 29. Juni 2022 zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.

Mohammed Abrini:

– In Gewahrsam. Verhaftet am 8. April 2016 bei Polizeirazzien in Brüssel.

– Abrini fuhr ein Auto, das laut Polizei verlassen in einem Pariser Viertel aufgefunden wurde, in dem eine der Schießereien vom 13. November stattfand. Er hatte einen der Bomber abgesetzt, die das Stade de France angriffen.

– Laut Behörden wird Abrini auch verdächtigt, eine Rolle bei dem Angriff auf den Brüsseler Flughafen am 22. März gespielt zu haben. Er wurde in Überwachungsaufnahmen am Flughafen gesehen, wie er neben den beiden Selbstmordattentätern ging.

– Am 29. Juni 2022 zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 22 Jahren verurteilt.

Ahmad al-Mohammad (nicht sein richtiger Name):

– Verstorben. Einer von drei Bombern, die sich im Stade de France detonierten.

– Besitz eines Notpasses oder eines ähnlichen Dokuments und erklärte sich fälschlicherweise als Syrer namens Ahmad al Muhammad, geboren am 10. September 1990.

– Am 3. Oktober unter zahlreichen syrischen Flüchtlingen auf der griechischen Insel Leros angekommen, so ein vom Innenministerium informierter französischer Senator. Er durfte nach Griechenland einreisen und zog von dort nach Mazedonien, dann nach Serbien und Kroatien, wo er sich im Flüchtlingslager Opatovac registrierte. Schließlich machte er sich auf den Weg nach Paris.

Samy Amimour:

– Verstorben. Identifiziert als einer der Selbstmordattentäter, die das Massaker im Bataclan verübt haben.

– Amimour hatte bekanntermaßen Verbindungen zu Terroristen und war seit 2013 Gegenstand eines internationalen Haftbefehls, nachdem er gegen die gerichtliche Überwachung verstoßen hatte, unter die er gestellt worden war.

Bilal Hadfi:

– Verstorben. Einer von drei Selbstmordattentätern vor dem Stade de France.

– Einwohner von Belgien.

Foued Mohamed-Aggad:

– Verstorben. Einer der drei mit Sturmgewehren bewaffneten Selbstmordattentäter im Bataclan.

– Französischer Staatsbürger.

– Identifiziert anhand von DNA von Mitgliedern seiner Familie.

Ismael Omar Mostefai:

– Verstorben. Identifiziert als einer der drei mit Sturmgewehren bewaffneten Selbstmordattentäter im Bataclan.

– Französischer Staatsbürger.

– Mostefai soll 2010 radikalisiert worden sein, wurde aber nie des Terrorismus beschuldigt.

– Mostefai reiste 2013 legal in die Türkei ein. Im Jahr darauf lieferte Frankreich vier Namen von Terrorverdächtigen, und eine anschließende Untersuchung ergab, dass Mostefai mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht wurde. Im Dezember 2014 und im Juni 2015 forderte die Türkei weitere Informationen zu Mostefai an, aber Frankreich antwortete nicht. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Mostefai die Türkei verlassen hat.

Identität unbekannt:

– Verstorben. Einer von drei Bombern, die sich im Stade de France detonierten.