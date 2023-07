Terroranschläge in Brussel: Sechs Angeklagte schuldig – België

Brüssel – Im Prozess um die Islamistische Anschläge 2016 in Brüssel haben die Geschworenen sechs der zehn Angeklagten des terroristischen Mordes schuldig uitgesproken, nadat Salah Abdeslam, de einzigen Überlebenden der Bataclan-Attentäter in Parijs, en Mohamed Abrini, van de wegen naar Beteiligung en dem Massaker in Frank rijk im november 2015 engelse oorlog. Das verundete Gerichtspräsidentin Laurence Massart am Dienstagabend.