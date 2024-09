Terreurverdachte

Afbeelding: dpa-Zentralbild/Soeren Stache

De in Wenen geplante Taylor-Swift-Konzerte moesten worden afgeschaft. Toen wij er waren, hadden we een jeugdfeest in Frankfurt (Oder). Er bestaat geen risico dat er onderzoek wordt gedaan door de politie.

De 15 jaar van het afgelopen jaar, de maand september in Frankfurt (Oder) werden gevolgd door terroristenverdachten, maar ze leven nog. Dat blijkt uit onderzoek van de rbb ergeben.

De jeugdige relatie tussen de twee mensen die daar woonden, de eerste verbinding met een Taylor-Swift-Konzert in Wien (Österreich) die ermee werd geplant.

Jugendlicher unter standdiger Beobachtung

Bovendien heeft de Jugendliche offenbar een negatieve invloed op de relatie tussen de relatie en de homoseksuele relatie. Deshalb was op Christopher Street Day in Frankurt de Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. De afgelopen 15 jaar was een bron van zorg voor de familie in Frankfurt (Oder), waar de voortdurende politieoperaties zich op richtten. Daarom werd een Deradikalisierungs-programma opgenomen. De school, een gymnasium, wordt verder niet besproken.

Drie Konzerte von Swift im Ernst-Happel-Stadion in Wien waren Anfang August-wegen Terrorgefahr kurzfristig abgesagt be (tagesschau.de). Degenen die behoren tot het feest van de twee jonge mannen. Na 19 jaar zullen we onze Oostenrijkse nederzettingen hebben beplant, met een voorraad materialen en een auto waarin de Swift-fans in het stadion aanwezig zullen zijn. Er zijn veel terroristische aanslagen tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) online.

Austausch in Eins-zu-Eins-Chat

Na ARD-informatie zijn de Oostenrijkse landen verantwoordelijk voor zowel het daaropvolgende Ermittlungen-festijn, wat betekent dat de 15 jaar in Brandenburg en de 19 jaar van een koeriersdienst beschikbaar zijn. “Het is duidelijk dat het 15-jarig jubileum van de dood van de bevolking, de 19-jarige levensduur in Oostenrijk in het geval van stralingsschade, de impact van de gevolgen van de uitbraak zijn”, zegt Michael Götschenberg, expert op het gebied van terrorisme van de ARD. Beiden kennen de weg in Götschenberg in het “einschlägigen Radical-Islamist Forum”. In één gesprek worden beiden intensiever belicht en radicaler geradicaliseerd.

Anfang September wurde dann in Frankfurt (Oder) de Wohnung des Syrers door. Het 15-jarig bestaan ​​werd gevierd. Na twee weken zullen we nog steeds blij zijn met onze volgende week.