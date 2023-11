Na vijftien en zestien jaar zullen onze concrete hervormingen, met islamitische motieven, leiden tot een einde aan de ontwikkeling van de ziel en de kennis van de ‘Islamitische Staten’. Het Algemene Ministerie van Buitenlandse Zaken van Düsseldorf informeert mij over deze kwestie. Demnach sollen die beide Jugendlichen vereinbart haben, „ Mittels einer durch Brennstoffe erzeugten Explosion eines Kleinlasters Anfang Dezember Besucher eines Weihnachtsmarktes in Leverkusen zu toten „.

De 15-jarige Duits-Afghaan in Burscheid in de Rheinisch-Bergischen Kreis heeft met volle teugen van zijn leven bij de Generale Staatsanwaltschaft Düsseldorf gewoond. Am Twoch kon ook genieten van recreatieve activiteiten op een kerstmarkt in Keulen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden laut Generalstaatsanwaltschaft electronic Speichermedien sichergestellt. Deze zijn nu beschikbaar. Brennstoffe seien scharnieren nicht sichergestellt be.

Ausreise geplant nach Attentat

In het geval van een aanslag op de terroristische aanslag, zodat de plannen samen met Afghanistan van kracht blijven, en in de toekomst de terroristische organisatie “Islamitische Staat – Provinz Khorasan” zal volgen.

Dieser des IS is de Duitse Terrorexperten kannt. Schon 2022 schrijft de Stiftung Wissenschaft und Politik in einer Analyse, dass de Terrorgruppe der sterkste macht van de „Islamitische Staats“ wereld. Sinds de VS-Abzug in augustus 2021 en de macht van de Taliban in aanwezigheid van de IS-Ableger „Provinz Khorasan“ in Afghanistan, is de Anschläge ausgeführt, die Hunderte Todesopfer forderten. De oorlog die door de oorlog werd gevoerd, zou de IS-aanval op de oorlog in Afghanistan laten mislukken.









De verdachte zit in U-Haft

De tijd sinds 15 jaar is verstreken sinds de Verabredung zu einem Verbrechen vor – genauer gesagt zu einem „ homestückischen Mord aus niedrigen Beweggruünden „. Alternatief is dat je doodgaat“ Vorbereitung einer schweren Staatsgefährdenden Gewalttat „Gehen. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Ik ben gevallen van een verhandeling die in de staatsanwaltschaft en de Jugendstrafe van zijn zehn-jaren is gevallen.

Der 15-Jährige wurde am Dienstag in NRW festgenommen, een 16-Jähriger in Brandenburg. Laut dem dortigen Innenministerium hater de Russische Staatsangehörigkeit. De boodschap „Tagesspiegel“ is uniek in Tschetschenen-acts. Er zijn zoveel gezondheidsproblemen en gezondheidsproblemen in Brandenburg/Havel. Omdat beide rapporten waren ingediend, werd de Haftbefehl afgegeven.

