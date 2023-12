Status: 12/01/2023 18:24 uur Het Landescriminalamt Niedersachsen heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de NDR en WDR. De man wordt ervan verdacht dat er een terroristische aanslag zal plaatsvinden.

van Florian Flade (WDR) en Reiko Pinkert (NDR)

Beide vieringen zijn van dezelfde aard als die van een burger van Irak, aangezien het de eerste jaren in Duitsland zijn. Na informatie over de gezondheidszorg zodat u lekker kunt slapen, bezoekt u zeker de kerstmarkten met een boodschap. Er is een handelwijze voor de Abschiebung: Diese war „in Abstimmung mit de Bundespolizei bereits für de den Freitag, den 1. Dezember 2023, vorbereitet zijn“, teilte das Innenministerium in Magdeburg am Freitag mit. Der 20 jaren die de schuld hebben gekregen van de Abschiebe-Entscheidung des Bundesamts für Migration en Flüchtlinge bij het Verwaltungsgericht Magdeburg eingereicht. Dat was de Asylantrag des 20-Jährigen op 21. November 2023 als aanvallend unbegründet abgelehnt.

LKA kan Anschlagsziel Hannover „nicht ausschließen“

Soul of the Anschlags könnte nach Informationen von NDR en WDR möglicherweise der Weihnachtsmarkt in Hannover gewesen sein. Dat „we niet kunnen wachten om het te zien“, zegt een spreker van de Nedersaksen Landescriminalamts (LKA) op de Freitag der Deutschen Presse-Agentur. De minister van Binnenlandse Zaken van Niedersachsen, Daniela Behrens (SPD), sprak over de Donnerstagabend gegenüber NDR Niedersachsen, man habe zwar keine Anhaltspunkte für concrete Anschläge in Niedersachsen, aber die vorliegendnisse hätten hätten die Sicherheitsbehörden dazu, de 20-Jährigen in Präventivgewahrsam zu nehmen .

Islamistisch werd gevierd op 21 november

De 20 jaar in Saksen-Anhalt werden op 21 november in Helmstedt door de Gefahrenabwehr in aanmerking genomen tijdens de LKA in politiehechtenis. “De periode van twintig jaar zal de basis bepalen voor het juridische beheer van de wet op het politiebureau. We zullen in de toekomst van de Duitse regering een duidelijk begrip blijven hebben van het Landescriminalamt Niedersachsen”, aldus een LKA-Sprecher. Als u op de hoogte bent van de daders van de islamistische handel, zult u daar duidelijk over moeten zijn, zodat u op de hoogte bent van de onderdrukking van de terroristische aanslag door de ‘Islamitische Staat’ (IS).

Algemene Bundesanwaltschaft ermittelt

Mittlerweile de Generalbundesanwalt in de wegen van Karlsruhe kunnen een terroristische organisatie in die herfst en de woning van de mannen tijdens dergelijke lassen ontmantelen. Een gesprek tussen de twee mensen is geen kwestie van zorg voor hun toekomstige gezondheid.

Ook de politie is van harte welkom en aanwezig, zo ook de Innenministerin Behrens van Nedersaksen. Die mensen in Nedersaksen kennen weinig angst en gaan naar de kerstmarkt.

Haldenwang: „Gefahr so ​​hoch wie lange nicht mehr“

Ik heb de president van de Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, gewaarschuwd voor de islamistische Gewalt. „De ervaring is echt en zoveel meer“, zei Haldenwang. Tijdens de Nahost-Konflikt en tijdens de Koran-Verbrennungen in Zweden is er de Stimmung in de islamistische Szene herezulande deutlich aufheizt. Meer informatie over de federale minister Nancy Faeser (SPD). “We werken met grote zorg, met de nodige plannen om de veiligheid van onze kinderen en Joden, ons Israëlische onderwijs en onze duurzame ontwikkeling te garanderen”, legt Haldenwang uit.

Kleine fabrieken offenbar Anschlag in Leverkusen

In de eerste plaats bevonden zich in Noordrijn-Westfalen en Brandenburg twee kleine islamisten onder terreurverdachten die werden geïdentificeerd als IS-sympathisanten tijdens het 15e jaar van hun Duits-Afghaanse en 16e jaar van het Russische leger. Beiden zullen betrokken worden bij een chatgroep met het oog op hun nietigverklaring met laster en merkboodschappen op een kerstmarkt in Leverkusen.

Laut BKA deutschlandweit meer als 480 Gefährder

Het Federale Strafhof (BKA) is verantwoordelijk voor ruim 480 personen in Duitsland die als islamistische Gefährder zijn afgerekend. Ik zal blij zijn je binnenkort te zien. Deze islamisten zijn er zeker van dat ze nog steeds in deze helft hier wonen en dat ze vrij zijn om te leven, dat de andere helft gelukkig zal zijn in hun leven in Ausland.

Zahl der Verfahren heeft zich snel ingedekt

De scherpe veroordeling van islamistische terroristen komt tot uiting in de Zahl der vom Generalbundesanwalt eingeleiteten Ermittlungsverfahren breder: Zwischen Anfang Januar und Ende September dieses Jahres wurden federalweit 356 Verfahren mit Bezug zum Islamisten Terrorismus von der Karlsruher Behörde eingeleitet. Daarom gaat het zo snel dat vallen een probleem wordt. De Generalbundesanwalt ermittelt wegen Mitgliedschaft of Unterstützung terroristische Vereinigungen, hoe dan ook in het bijzonder Fällen auch wegen der Vorbereitung von terroristen Straftaten.

