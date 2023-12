München – De terroristische aanslagen van Hamas in Israël en het Israëlische offensief in de Gazastrook hebben geleid tot terroristische aanslagen in Duitsland na de vernietiging van hun verdediging.

Dit is vooral belangrijk voor de Vrijstaat en de Landeshauptstadt München, zegt Burkhard Körner, voorzitter van het Bayerischen Landesamtes für Fassungsschutz der AZ: „De acties die in de omgeving worden ondernomen zijn goed, de veiligheid van de omgeving wordt verder vergroot. Ze zijn vooral gevoeliger voor de emotionele ervaringen van individuele personen.“

Verfassungsschutz: „Sind mit een complexen en gespannten Bedrohungslage konfrontiert“

Het Bayerische Landesamt voor Verfassungsschutz heeft een eenheid opgericht na de terreurdreiging van Hamas, een Sonderarbeitsgruppe eingerichtet, die im engen Austausch samen met anderen Securitybehörden stehe.

Körner: „Besonderer Fokus liegt over de Schutz-judischer burgers en burgers, evenals Israëlische en Joodse Einrichtungen.“

Het Federale Bureau voor Verfassungsschutz veröffentlichte am Mittwoch eine aktuelle Einschätzung der Lage. “We zijn ons bewust van de parallelle gevolgen van complexe en agressieve conflicten, die niet worden versterkt door de barbaarse vernietiging van Hamas”, zei president Thomas Haldenwang in de Mitteilung.

Verfassungsschutz in Bayern nimmt „Scharfmacher und Mobilisierungstreiber“ wahr

Bovendien is aan de andere kant het stralingsrisico van alle handelingen te zien, waardoor we van dezelfde resultaten kunnen genieten: „De ervaring is echt en dus kunnen we ervan blijven genieten.“

Zoals „Scharfmacher und Mobilisierungstreiber“ in de lage sieht der Verfassungsschutz neben zowel islamisten als Palestijnse extremisten, Turkse rechtse extremisten en Duitse en Turkse linkse extremisten. De grotere gezondheid van de Teilnehmer propalästinensische Demonstrationen seien zwar keine Extremisten. Er zijn veel extremisten die er altijd bij betrokken zijn, maar die ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding ervan en voor een verdere escalatie.

Duitse rechtsextremisten profiteren van de situatie rond de agitatie van moslims en migranten. Onder de Duitse linkse extremisten waren zij vaak pro-Israëlisch, sommigen propageerden ondoorzichtige standpunten. „Wir teilen diese Auffassung“, hij is beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz dazu.

Bayern’s minister van Binnenlandse Zaken Herrmann: „Radikalisierte Einzeltäter oder zielsgerichte afzonderlijke groepen“

“De situatie zal in aanmerking worden genomen door de Australische regering, die zichzelf steun zal verlenen om op deze manier te worden versterkt”, aldus Haldenwang. Concrete toestanden zijn er niet. Dit is waar we leven in de eerste lijn van propaganda en een sterke steun voor steun, die vrede in de samenleving garandeert.

„De Bedrohungslage ist nach wie vor da. Radikalisierte Einzeltäter oder soulgerichtt eingeschleuste Gruppen sinds moedwillig en in het laag, Terroranschläge in Deutschland zu gehen“, zei de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann die zich het eerste half jaar op de Bayerischen Verfassungsschutzinformationen voorbereidde met een blik op de islamisten Terrorismus erklärt.

Uit de analyse van het Federaal Bureau voor Verfassungsschutz blijkt dat de grootste gevolgen hier niet worden toegeschreven aan de Hamas-aanhangers of de pro-Iraanse Hisbollah, die ook verantwoordelijk zijn voor hun daden. Vielmehr is een terroristische groepering in de open lucht, waarbij Al-Qaeda en de Islamitische Staat (IS) de bevolking binnenvallen, wat de dreiging van Israëlische bombardementen op de Gazastrook en de humanitaire bezorgdheid in het Palestijnse Gebiet als Teil einer vermeintlich anti-moslim Westerse mensen aanwakkert. Strategie. .

De Inlandsgeheimdienst voert deze onderzoeken tijdig uit, waarbij de eigen kennis van anderen kan worden verkregen. De gevolgen van de politieke motieven worden bestraft met de dood van het jaar en zij zullen hun dood vieren en hun nieuwe record zal worden verbeterd.

Razzen und Festnahmen im Milieu der sogenannten Reichsbürger sowie Durchsuchungen bei waltbereiten Rechtse extremisten sinds nu twee Beispiele dafür, waren de Verfassungsschützer en de Staatsschutz-Abteilungen van de politie niet beschaafd.

„Het potentieel voor mogelijke terroristische aanslagen op Joodse en Israëlische personen en sociale integratie in het Westen wordt ook weerspiegeld in de vervolging van deutlich angestiegen“, zegt hij meer. Unter Dschhadisten beobachtet de Binnenlandse Dienst nach eigen Angaben Aufrufe z Attentaten en een „Andocken“ van Terrorgruppen Al-Kaida en Islamischer Staat (IS) en de Nahost-Konflikt.