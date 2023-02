Terran-orbitaal aandelen stegen woensdag tijdens de handel, nadat het bedrijf een contract van $ 2,4 miljard had aangekondigd voor de bouw van communicatiesatellieten voor Rivada Space Networks.

De bouwer van het ruimtevaartuig zal 288 satellieten voor Rivada ontwerpen, produceren en inzetten vanuit Terran’s dochteronderneming Tyvak in Irvine, Californië. Het zal ook 12 reserve-satellieten bouwen, voor een totaal contract van 300 satellieten, en delen van de grondondersteuning ontwikkelen.

Rivada streeft ernaar om de constellatie al in 2025 te lanceren. Het bedrijf wil een onderling verbonden wereldwijd satellietnetwerk bouwen, met diensten aan telecommunicatie-, zakelijke en overheidsmarkten.

“We zijn extatisch om samen te werken met Rivada en kijken ernaar uit om hun LEO-constellatie uit te bouwen”, zei Terran mede-oprichter, voorzitter en CEO Marc Bell in een verklaring.

Terran-aandelen stegen maar liefst 75% in de handel ten opzichte van de vorige sluiting van $ 1,71 per aandeel. Het aandeel is gestaag gedaald sinds zijn debuut iets meer dan een jaar geleden, toen het zijn eerste handelsdag afsloot op $ 11,80 per aandeel.