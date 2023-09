Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Neues Styling

Quad-Core-CPU

Kann auf 2,5-GbE-LAN ​​aufgerüstet werden

Unterstützt SSD-Caching Nachteile Keine Speichererweiterungen

Nur ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss

Laufwerksschächte lassen sich nicht verriegeln Unser Urteil Auch wenn es beunruhigend ist, dass kein nach vorne gerichteter USB-Anschluss vorhanden ist, ist der Rest des F2-212 ordentlich und gut durchdacht. Die Möglichkeit, SSD-Caching zu verwenden und mit 2,5-GbE-LAN ​​zu erweitern, macht dieses Design zu einer flexibleren und kostengünstigeren Option als die Synology DS213j.

Preis bei Überprüfung

169,99 $

169,99 $

TerraMaster ist der Ästhetik eines Aluminiumrohrs mit silberfarben lackierten Kunststoffendkappen treu geblieben, die seit einigen Jahren einer Überarbeitung bedarf.

Mit dem hier getesteten F2-212 und seinem größeren Bruder F4-212 wurde ein neues minimalistisches Design enthüllt, das diese Produkte optisch viel näher an die von Synology erinnern lässt.

Allerdings geht TerraMaster immer gerne den weniger abgenutzten Weg, und der F2-212 unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten vom vorherigen TerraMaster F2-210, die ihn zum Einstiegs-NAS machen könnten.

Je nach gewähltem Modell, F2-212 oder F4-212, handelt es sich um dasselbe NAS-System, aber das F2-212 verfügt über zwei Laufwerksschächte, während das F2-214 Platz für vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Festplatten oder SSDs bietet. Darüber hinaus stellt Terrmaster auch eine dritte verwandte Maschine her, den U4-212, bei dem es sich um ein Rack-Gehäuse mit vier Laufwerksschächten handelt.

Diesen Einstiegsgeräten fehlen die Intel Celeron-Prozessoren, NVMe-Steckplätze und der aufrüstbare Speicher, die die höherwertigen NAS-Produkte von TerraMaster bieten.

Aber auch ohne einige dieser Dinge verfügt der F2-212 über einige Funktionen, die viele überraschen werden und Unternehmen wie Synology und QNAP beunruhigen dürften.

Design & Bau

Neues Styling

Keine Speichererweiterungen

Laufwerksschächte lassen sich nicht verriegeln

Wie bereits erwähnt, hat der F2-212 einen neuen schwarzen, minimalistischen Look angenommen, der deutlich geschäftsmäßiger ist als das bisherige silberne TerraMaster-Motiv.

Obwohl die Einfachheit gut ist, haben die Designer in diesem Fall die Funktionsreduzierung möglicherweise etwas zu weit getrieben. Daher befinden sich auf der Vorderseite des NAS nur zwei Laufwerksschächte, ein Etikett und drei kleine LED-Anzeigen. Es gibt keine nach vorne gerichteten USB-Anschlüsse und sogar der Netzschalter ist auf die Rückseite verlegt.

Auf der Rückseite befinden sich der Netzschalter, zwei USB-Anschlüsse und ein Gigabit-LAN-Anschluss sowie ein Sicherheitssteckplatz und der Netzteileingang. Die äußere Konstruktion besteht vollständig aus Kunststoff, aber die Textur und die eingebetteten Logos sorgen für ein edles Erscheinungsbild, selbst wenn TerraMaster auf einer Seite einen riesigen gelben Trägeraufkleber angebracht hat.

Im Inneren befindet sich ein Käfig aus gepresstem Stahl, auf dem die Laufwerkseinschübe aus Kunststoff laufen, und das Motherboard ist vertikal montiert. Ein Blick ins Innere verrät, dass der Speicher nicht im Slot verbaut ist, sondern Teil des Mainboards und somit nicht aufrüstbar ist.

Anstelle des typischen Laptop-Netzteils verfügt das F2-212 über einen regionalspezifischen Steckdosenbaustein, und das Netzteil mit britischer Pinbelegung ist für die Ausgabe von 12 V bei 4 A (48 W) ausgelegt.

Eines der etwas merkwürdigen und möglicherweise problematischen Merkmale sind die Laufwerkseinschübe, die nicht mit denen der früheren TerraMaster-Designs, die ich gesehen habe, vergleichbar sind.

Es verfügt über einen gefederten Entriegelungsmechanismus, der nicht einrastet, sodass neugierige Finger ein Laufwerk im laufenden Betrieb leicht lösen könnten, was zu einer Katastrophe führen könnte.

Die von TerraMaster verwendete Technik zeigt, dass der F2-212 unter dem Gesichtspunkt konzipiert wurde, kostengünstig zu bauen, aber grundsätzlich zuverlässig zu sein. Aber diese Prioritäten haben die NAS-Funktionalität für diejenigen, die ein einfach bereitzustellendes Gerät für die Medienbereitstellung oder persönliche Cloud-Dienste wünschen, nicht wesentlich beeinträchtigt.

Spezifikationen und Funktionen

Realtek 1619B SoC

Nur zwei USB-Anschlüsse

Einer davon ist USB 3.0

Während die leistungsstärkeren NAS-Maschinen jetzt Intel-Celeron- oder AMD-Ryzen-Plattformen nutzen, nutzen Einstiegsdesigns wie die F2-212 immer noch ARM-SoC-Systeme, auf denen diese gesamte Maschinenklasse konzipiert wurde.

Allerdings ist der SoC in diesem NAS ein neueres Design, der Realtek 1619B, ein Chip, der ursprünglich für den Einsatz in TV-Boxen entwickelt wurde. Es nutzt die Cortex-A55-Mikroarchitektur und verfügt über große Kerne, die jeweils mit bis zu 1,3 GHz laufen können.

Die maximale Speicherkapazität dieses SoC beträgt 4 GB, in dieser Implementierung wird er jedoch nur mit 1 GB RAM geliefert, ohne dass die Möglichkeit besteht, diese Menge zu erhöhen. Neben der Hex-Core-CPU verfügt dieser SoC auch über eine Mali-G51 MP3-GPU mit Transkodierungsfunktionen, die Videos in Echtzeit konvertieren kann.

Da jeder Laufwerksschacht Laufwerke mit einer Kapazität von bis zu 22 TB aufnehmen kann, können Sie in diesem winzigen Gehäuse bis zu 44 TB unterbringen

Ein Merkmal dieses Siliziums, das TerraMaster hier nicht verwendet, ist, dass es über integrierte Wi-Fi-Unterstützung und Bluetooth verfügt, aber USB 3.0- und Gigabit-Ethernet-Funktionalität nutzt.

USB ist auf zwei Anschlüsse konzentriert, einer ist USB 3.0 (auch bekannt als USB 3.2 Gen 1) und der andere USB 2.0.

Die Schwäche dieses Designs besteht darin, dass nur ein Anschluss über die schnellere USB-3.0-Spezifikation verfügt und dass insgesamt nur zwei USB-Anschlüsse vorhanden sind. USB 2.0-Anschlüsse eignen sich gut zum Anschließen von Druckern, aber für diejenigen, die externe Laufwerke oder einen 2,5-GbE-LAN-Anschlussadapter verwenden möchten, könnte es einschränkend sein, nur einen einzigen Anschluss für diese Verwendung zu haben.

Es könnte möglich sein, einen USB-Hub zu verwenden, um dieses Szenario abzumildern, aber ich würde ihn aufgrund dieser Annahme nicht kaufen. TerraMaster stellt einen 2,5-GbE-LAN-Adapter her, der mit dieser Maschine funktioniert, also könnte das der richtige Weg sein.

Da jeder Laufwerksschacht Laufwerke mit einer Kapazität von bis zu 22 TB aufnehmen kann, können Sie in diesem winzigen Gehäuse bis zu 44 TB unterbringen. Oder Sie können die Leistung steigern, indem Sie eine herkömmliche Festplatte mit einer SATA-SSD kombinieren.

Leistung

Single-Gigabit-LAN

1 GB Speicher

USB-2,5-GbE-LAN-Adapteroption

Mit dem F2-212 im Auslieferungszustand liegt die beste Leistung, die Sie realistischerweise erwarten können, bei etwa 115 MB/s über Gigabit-Ethernet, was die theoretische Grenze für diese Schnittstelle darstellt.

Da eine einzelne herkömmliche Festplatte diese Geschwindigkeit fast unabhängig von ihrer Spezifikation erreichen sollte, würde die Verwendung einer SSD zum Zwischenspeichern dieser Festplatte keinen Vorteil bringen.

Die Anzahl der Apps, die Sie ausführen können, ist nicht riesig, aber sie würde ausreichen, um Plex und persönliche Cloud-Dienste auszuführen

Mit einem 2,5-GbE-LAN-Port, der als Upgrade hinzugefügt werden kann, ist die Geschwindigkeit dieser Schnittstelle jedoch höher als bei einem einzelnen herkömmlichen Laufwerk. In diesem Szenario besteht ein Ansatz darin, ein einzelnes Festplattenlaufwerk mithilfe einer SATA-SSD zwischenzuspeichern, oder ein anderer darin, zwei Festplatten in einem Stripe zu verwenden, um die Leistung in einer RAID 0-Konfiguration zu steigern.

Der F2-212 kann jede dieser beiden Optionen oder eine dritte Methode von SATA-SSDs als Speicher verwenden, um mehr als genug Leistung zu liefern, um das LAN zu sättigen, selbst bei 2,5 GbE.

Mit nur 1 GB RAM und keiner Möglichkeit zur Aufrüstung ist die Anzahl der Apps, die Sie ausführen können, nicht riesig, aber es würde ausreichen, um Plex und persönliche Cloud-Dienste auszuführen.

Wer viele Apps ausführen möchte, muss sich ein NAS ansehen, das nicht ARM-betrieben ist und eine Intel- oder AMD-CPU verwendet, um mehr Rechenleistung und großartigen RAM zu bewältigen.

Im Vergleich zu älteren Designs ist der Realtek 1619B viel besser und als Quad-Core-Prozessor neigt er nicht dazu, überlastet zu werden, wie einige der früheren Dual-Core-NAS-Prozessoren. Dieser Chip unterstützt die Displayausgabe, allerdings gibt es beim F2-212 keine HDMI-Anschlüsse.

Wie bereits erwähnt, ist es möglich, einen USB-2,5-GbE-LAN-Adapter an diesem Gerät anzuschließen. Zum Zeitpunkt des Verfassens unseres Testberichts hatte ich diesen Artikel jedoch noch nicht gesehen, um die Leistung dieses Add-Ons zu testen.

Der Haken bei der Verwendung dieser Option besteht darin, dass zum Erreichen der 230 MB/s-Werte dieser Schnittstelle entweder zwei Festplatten im RAID 0-Modus (Striped) oder ein Laufwerk mit einer SSD erforderlich wären, die Lese- und Schreibvorgänge zwischenspeichert.

Bei einem Gerät mit nur zwei Schächten und einem einzigen USB-3.0-Anschluss müssen Entscheidungen getroffen werden, die bei einem NAS mit mehr Schächten oder USB-Anschlüssen vermieden werden können.

Allerdings bietet es dem F2-212 im Vergleich zu vielen NAS-Herstellern, die keine 2,5-GbE-Adapter zulassen oder SSDs als Speicher oder Cache auf ihrer Einstiegshardware verwenden, mehr Optionen als die meisten Alternativen.

Preis & Verfügbarkeit

Der Preis für den TerraMaster F2-212 beträgt in Großbritannien bei Amazon nur 169 £, und der USB-2,5-GbE-LAN-Adapter kostet weitere 30 £ für diejenigen, die zusätzliche Leistung wünschen.

US-Kunden können es für 169,99 US-Dollar bei Amazon und Newegg.com finden, was für ein Einsteiger-NAS mit dieser Spezifikation angemessen erscheint.

Ein Problem für TerraMaster besteht darin, dass die fast identisch spezifizierte Synology DS223j in den meisten Regionen nur etwa 25 US-Dollar mehr kostet und das Betriebssystem Synology DSM 7.2 und die zugehörige Softwareplattform unterstützt.

Allerdings unterstützt das Synology NAS keine USB-2,5-GbE-LAN-Adapter und einige Triple-A-DSM-App-Titel fehlen in den für den DS223j verfügbaren Titeln.

Wenn Sie die DS223j wegen der Synology-Apps kaufen, müssen Sie daher überprüfen, ob die Software, die Sie verwenden möchten, auf diesem Computer unterstützt wird, und Sie müssen auch berücksichtigen, dass beim F2-212 mehrere Erweiterungspfade fehlen vom DS223j.

Der DS223j verfügt über zwei USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, die eine weitere USB-Speichererweiterung ermöglichen, wenn Sie ihn für die Dateifreigabe verwenden möchten.

Weitere Optionen finden Sie in unserer Tabelle der besten NAS-Laufwerke.

Sollten Sie den TerraMaster F2-212 kaufen?

Es ist schwierig, über die F2-212 zu sprechen, ohne die Synology DS223j zu erwähnen, da diese auf dem Papier sehr ähnliche Spezifikationen haben.

Angesichts der Überlegenheit der Synology-Softwarepakete und eines bevorzugten USB-Layouts ist der Aufpreis für die DS223j verlockend.

Doch obwohl die Hardware ähnlich ist, haben die TerraMaster-Designer viel weniger Angst davor, den Umsatz der höherspezifizierten NAS dieser Marke zu beeinträchtigen. Daher verfügt der F2-212 über die Möglichkeit, auf 2,5 GbE aufzurüsten und SATA-SSDs für Speicherung und Caching zu verwenden – Funktionen, die beim Synology NAS fehlen.

Wo Gigabit-Ethernet den DS223j einschränkt, kann der F2-212 Dateien mit der doppelten Geschwindigkeit übertragen, was denjenigen, die große Videodateien auf und von ihrem NAS übertragen, viel Zeit spart.

Außerdem lohnt es sich bei der F2-212, intern eine SSD zu verwenden, um eine einzelne große Festplatte zwischenzuspeichern, während dies bei der Synology DS223j wenig Sinn macht, da die Festplatte den LAN-Port überlasten kann.

Sie können in diesem NAS 22-TB-Laufwerke verwenden, was intern bis zu 44 TB ermöglicht, wenn Sie nicht den RAID-1-Spiegelmodus verwenden. Mit einer Ausgabe von 550 US-Dollar (350 US-Dollar für eine einzelne Seagate Iron Wolf 22 TB) kann man ein System kaufen, das ausreichend Platz für eine riesige Menge an Filmen, Musik und Bildern bietet.

Das ist ein wichtiger Grund, dieses NAS gegenüber anderen Einstiegsgeräten zu kaufen, da es Funktionen bietet, die Synology nicht in seinen Heimprodukten, sondern nur in Geschäftsmodellen bietet.

Insgesamt ist dies mit einem Gesamtpreis von rund 200 US-Dollar für das F2-212, einschließlich des 2,5-GbE-Adapters und der Möglichkeit, SATA-Laufwerke beliebiger Kapazität zu verwenden, für viele Kunden das perfekte erste NAS.

Für diejenigen, die mehr als zwei Laufwerke zur Hand haben, könnte jedoch der Bruder F4-212 die bessere Wahl sein.

