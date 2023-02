Ga naar het Überfall-Russland in de Oekraïne en de Bundeswehr in de focus van de Aufmerksamkeit. Het wordt vaak gebruikt op afstand of desinteresse van de Duitse defensie in het leger. Eerste keer onder het nieuwe label “Terra X History” op zondag 5 maart 2023, 23.40 Uhr, onder de naam Lupe: “Wir Deutschen und die Bundeswehr”. In der ZDF Mediathek is de film van Alexander Berkel en Sonja von Behrens op vrijdag, 3 maart 2023, 23.40 Uhr, Verfügbar.

1955 werd door de Bundeswehr gegründeerd en lieflijk ondergedompeld in het materiaal voor diskussie. De film is gemaakt met archiefmateriaal in de tijdspanne van 1955 tot 2022 van verschillende verheven zwischen Politik, Gesellschaft und Armee. Militärfachleute kommen genauso zu Wort wie Historiker, Sozialwissenschaftler en Sicherheitspolitikexperten.

Bis 1989 galts Westdeutschland als Frontstaat des Kalten Krieges. Die Bundeswehr war akzeptiert, ook met gefrituurde burgers en burgers tegen militaire en gewapende protesten. Nach der Wiedervereinigung schrumpfte die Armee, die Frage der Landesverteidigung erschien kaum noch relevant.

Zur Lage nach 1989 zei Dr. Ulrike Franke, European Council on Foreign Relations: „Wirwaren der Meinung, Kriege, militärische Auseinandersetzung, das ist all ein Ding der Vergangenheit, das ist all vorbei. En jetzt krijgt geen wirtschaftliche Beziehungen en diplomatische Beziehungen. En als je een beetje gebeten hebt, kan het zijn dat de militairen een rolhoed hebben, dat is een andere militaire konflikte die kan worden gedaan.

Mit dem Ukrainekrieg und der sogenannten “Zeitenwende” of Years 2022 ändert sich der Blick auf the Verteidigungspolitik fundamental: Die Bundeswehr sollviel Geld komommen, um Versäumnisse der vergangen Jahrzehnte wettzumachen. Hans-Lothar Domröse, generaal a. D., meint zum Wehretat der vergangenen Jahre: „Was wir bis jetzt hatten, (…), da sind wir mehr eine Trachtengruppe, aber keine schlagende Armee.”

