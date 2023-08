Die 2. Bundesliga bleibt das Reich von Stürmer Simon Terodde. Mit seinem Führungstreffer zum 1:0 gegen Kaiserslautern half er dem FC Schalke aus einer brenzligen Situation. Trotz des klaren Sieges am Ende ist Trainer Thomas Reis alles andere als zufrieden.

Simon Terodde bleibt der Torgarant des FC Schalke 04. Auch beim nicht souveränen 3:0 (1:0) über Kaiserslautern, mit dem der Aufstiegskandidat einen schlimmen Fehlstart in die neue Saison der 2. Bundesliga abwendete, konnte man sich darauf verlassen Der 35-jährige Veteran – das Unterhaus bleibt sein Königreich. Sein Kopfballtreffer zum 1:0 in der 13. Minute ebnete dem Bundesliga-Absteiger den Weg zum schweren Sieg – und stellte den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt auf den Kopf.

„Es war eine schwierige Anfangsphase. Man muss sich darauf konzentrieren, der Mannschaft zu helfen“, kommentierte der Zweitliga-Rekordtorschütze bei Sky seinen 174. Treffer im Fußball-Unterhaus. Mit einem verschmitzten Lächeln fügte er hinzu: „Es ist ein tolles Gefühl, mit der ersten Aktion in Führung zu gehen.“

Somit traf Terodde saisonübergreifend in jedem seiner letzten neun Zweitligaspiele. Das haben bisher nur drei Spieler geschafft. Zudem pflegte der Angreifer seinen Ruf als Lautern-Schreckgespenst. In seinem neunten Spiel gegen die Pfälzer war er zum achten Mal erfolgreich. „Nach dem 3:5 in Hamburg ist das heute gut“, gab Terodde zu und verwies auf das wilde Spiel zum Ligaauftakt ohne Happy End eine Woche zuvor beim Mitfavoriten HSV.

„Für uns ist heute viel passiert“

Weitere Tore von Kenan Karaman (70.) und Bryan Lasme (90. + 2.) glichen die schwache Leistung gegen die Gäste aus Kaiserslautern aus, die durch Torwart Andreas Luthe (39.) und Verteidiger Boris Tomiak (57.) dezimiert wurden. wurden weggeschickt. „Mit den Platzverweisen hat sich heute bei uns viel getan, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte Terodde.

Ähnlich sah es Trainer Thomas Reis: „Der Druck auf dem Kessel war riesig, aber wir haben dem standgehalten.“ Doch trotz aller Erleichterung hatte der Fußballlehrer bei einigen Profis „eine leichte Blockade“ festgestellt. „Wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir wissen selbst, dass wir nicht gut gespielt haben, als wir in der Überzahl waren.“

Die Königsblauen ließen den Gästen einige Chancen zu und taten sich schwer, das Spiel selbst aufzubauen. Kurz vor Ende der 90 Minuten vergab Gästestürmer Terrence Boyd sogar zwei große Torchancen. „Sie haben es sehr gut verteidigt. Mit acht oder zehn Toren schickt man den Gegner nicht nach Hause“, sagte Reis, der nach der Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) erleichtert über die ersten drei Punkte war: „Das ist gut.“ für Selbstvertrauen.“