Bisher scheiterten die Westafrikaner mit allen Vermittlungsversuchen in Niger. Nach ihrem Putsch will eine neue Delegation das Militär dazu bewegen, den gewählten Präsidenten freizulassen. Aber auch eine klare militärische Botschaft schlummert im Gepäck der ECOWAS-Staaten.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS unternimmt nach dem Putsch in Niger einen neuen Vermittlungsversuch. Eine Delegation flog zu Gesprächen mit der Militärjunta in die nigerianische Hauptstadt Niamey. Die Delegation wurde am Flughafen empfangen. Bisher sind alle Verhandlungen zwischen der ECOWAS und dem selbsternannten neuen Machthaber in Niger, General Abdourahamane Tiani, gescheitert.

Nach Angaben der Kommunikationsabteilung der neuen nigerianischen Machthaber wird die Delegation von Abdulsalami Abubakar, dem ehemaligen Präsidenten des benachbarten Nigeria, geleitet. Laut ECOWAS-Kreisen will sie eine „Botschaft der Entschlossenheit“ an die neuen Machthaber senden. Geplant ist auch ein Besuch beim inhaftierten designierten Präsidenten Mohammed Bazoum.

Junge Menschen kommen zusammen, um im Rahmen einer Freiwilligeninitiative ehrenamtlich für das Land zu kämpfen. (Foto: picture Alliance/dpa/AP)

Die Organisation sagt, sie sei zu einer militärischen Intervention in Niger bereit, wenn der Befehl erteilt werde. Der Termin für die Militärintervention in Niger stehe bereits fest, gab ECOWAS-Kommissionschef Abdel-Fatau Musah am Freitag bekannt. 15 westafrikanische Staaten gehören der ECOWAS an, darunter auch Niger. Bisher hatte die ECOWAS betont, dass sie alle diplomatischen Lösungen ausschöpfen wolle.

Anklage wegen Hochverrats

Wie die Afrikanische Union, die Europäische Union und die Vereinten Nationen fordert die ECOWAS die sofortige Freilassung des rechtmäßigen Präsidenten Bazoum, der seit dem Putsch unter Hausarrest steht. Allerdings hatte die Militärjunta kürzlich erklärt, sie wolle gegen ihn Anklage wegen Hochverrats erheben.

Bazoums Wahl im Jahr 2021 markierte den ersten demokratischen Machtwechsel in Niger, wo das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 vier Militärputsche durchführte. Auch deutsche Soldaten sind derzeit in Niger stationiert, um im Rahmen einer Mission der Europäischen Union für Stabilität zu sorgen. Ein möglicher Militäreinsatz der Ecowas in Niger hat Ängste vor einer weiteren Destabilisierung in der Sahelzone geschürt.

„Ihm wird nichts passieren“

Unterdessen sendeten die neuen Machthaber in Niger ein Signal der Stärke. Tausende Freiwillige versammelten sich am Samstagmorgen vor einem Stadion im Zentrum von Niamey. Mehrere Organisationen hatten zuvor dazu aufgerufen, sich als zivile Helfer zu registrieren, die zur Unterstützung der Armee mobilisiert werden könnten.

Unterdessen hat der vom Militär ernannte neue Premierminister von Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, unter Berufung auf internationale Bedenken versichert, dass für den inhaftierten Präsidenten keine Gefahr bestehe. „Ihm wird nichts passieren, weil wir in Niger keine Tradition der Gewalt haben“, sagte Zeine der New York Times.

Zuletzt hatten die Sorgen um Bazoums Gesundheitszustand zugenommen. Die New York Times berichtete, dass das Haus des Präsidenten, in dem er seit seinem Sturz gefangen gehalten wird, von Strom und Wasser abgeschnitten sei. Darüber hinaus drohten die neuen Machthaber, ihn zu töten, falls die ECOWAS versuchen sollte, ihn durch militärische Interventionen wieder an die Macht zu bringen.