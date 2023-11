Teresa Giudice wird auf der BravoCon ausgebuht, nachdem sie sagt, dass das „Kapitel“ mit ihrem Bruder Joe Gorga nach dem Streit abgeschlossen sei … während Alexia Nepola bestritt, dass Teresas Ehemann Luis Ruelas jemals versucht hat, mit ihr auszugehen

Teresa Giudice wurde am Sonntag auf der BravoCon 2023 im Caesars Forum in Las Vegas von der Menge ausgebuht, als sie sagte, sie sei nicht bereit, sich mit ihrem Bruder Joe Gorga zu versöhnen, da es zwischen ihnen zu heftigen Auseinandersetzungen kam.

Der Bravo-Star, 51, und ihr Ehemann Louie A. Ruelas, 48, traten bei der Veranstaltung am Sonntag auf einer Podiumsdiskussion auf und sie wurde gefragt, ob es ein Ende der anhaltenden Geschwisterrivalität geben könne.

Die Hauptdarstellerin der Real Housewives of New Jersey sagte, dass sie „diese Reise lebt“ und dass „sich alles um Familie, Respekt und Vertrauen dreht“.

Teresa sagte zu Joes Publikum: „Tut mir leid – das Kapitel mit meinem Bruder ist leider abgeschlossen – das ist es wirklich.“

Die Menge auf dem Kongress buhlte die gebürtige Paterson aus New Jersey aus, weil sie nicht bereit war, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und weiterzumachen.

Teresa erzählte Page Six am Freitag, dass ihre entfremdete Schwägerin Melissa Gorga, 44, die Quelle falscher Gerüchte war, dass ihr Ehepartner Ruelas vor ihrer Romanze ein romantisches Interesse an Real Housewives of Miami-Star Alexia Nepola, 56, hatte.

Teresa – die Mutter der Töchter Gia (22), Gabriella (19), Milania (17) und Audriana (14) mit Ex-Ehemann Joe Giudice (51) – erzählte der Verkaufsstelle, dass Melissa es über Ruelas und Nepola „geäußert“ habe.

„Sie ist diejenige, die damit angefangen hat“, sagte Teresa, während der 48-jährige Ruelas der Verkaufsstelle sagte, dass manche Menschen „nach Aufmerksamkeit dürsten“.

In einem separaten Panel am Samstag sagte Melissa, dass es zwar schwierig sei, sie aber der Meinung sei, dass es für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung sei, dass sie und Joe keinen Kontakt zu Teresa hätten.

‚Weißt du was? „Es ist schwer“, sagte sie. „Aber ich bin in meinem Leben an einem Punkt angelangt, an dem man es versuchen kann, man kann es versuchen, man kann es versuchen, aber irgendwann muss man seinen Frieden schützen und eine Grenze schaffen, und ich denke, das ist so was ich getan habe und das ist es, was wir tun.‘

Die Entfremdung zwischen Teresa und ihrem Bruder brach in der letzten Staffel der Garden State-Serie aus, als Teresa beschuldigt wurde, Joe erzählt zu haben, dass Melissa ihn betrogen hatte.

Melissa, die den Vorwurf der Untreue bestritt, und Joe nahmen daraufhin inmitten der Fehde nicht an Teresas Hochzeit am 6. August 2022 in East Brunswick, New Jersey, teil, berichteten Quellen damals gegenüber Page Six.

Auf der BravoCon sagte Melissa, dass die Entfremdung – und das Fehlen eines persönlichen Feuerwerks zwischen ihr und Joe und Teresa – die 14. Staffel der Serie „ganz anders“ als ihre Vorgängerin mache.

„Ich denke, es ist anders und besser“, sagte sie auf einer Podiumsdiskussion auf dem Kongress. „Es gibt nicht viel Kommunikation … Ich denke, auch die Fans werden sich erfrischt fühlen.“ Ich meine, hattest du es nicht satt?‘

Quellen teilten dem Outlet im vergangenen Sommer mit, dass Bravo trotz des fehlenden Kontakts zwischen Teresa, Joe und Melissa daran interessiert sei, alle Parteien für die kommende Staffel der Serie wieder zusammenzubringen, und bemerkte: „Warum versuchen, etwas zu reparieren, wenn es nicht so ist?“ Ist es nicht kaputt?

„Das ist eine großartige Besetzung, die eine der erfolgreichsten Staffeln in der Franchise-Geschichte abgeliefert hat“, sagte die Quelle.

Eine zweite Quelle sagte, dass die Produzenten es nicht für einen guten Schachzug hielten, Teresa oder Melissa trotz der anhaltenden Spaltung aus der Besetzung zu streichen.

„Während es einst so aussah, als ob die Show mit Teresa und Melissa nicht weitergehen würde, wurde letztendlich entschieden, dass beide Frauen ein integraler Bestandteil sind“, sagte die Quelle.

Nepola, 56, hat die Ruelas-Gerüchte ebenfalls dementiert und gegenüber US Weekly am Samstag erklärt, dass daran „nichts Wahres“ sei.

„Ich wollte vorschlagen, dass wir etwas machen, etwa einen Podcast oder so … weil es nicht so war“, fügte Nepola hinzu.

Teresa posierte am Freitag mit Jennifer Aydin von Nepola und RHONJ bei einer Veranstaltung in Las Vegas

Bei „Watch What Happens Live“ letzte Woche erklärte Nepola, dass ihre Wege mit Ruelas in einem Hotel in Barcelona, ​​Spanien, gekreuzt seien, wo sie beide Urlaub machten, und dass er sie dafür gelobt habe, dass sie sich um ihren 26-jährigen Sohn Frankie gekümmert habe, der mit einer Gehirnerkrankung lebt Verletzungen, nachdem er im Alter von 13 Jahren einen Autounfall hatte.

„Er hatte mich in der Show gesehen und kannte meine Herausforderungen mit Frankie und meinen Weg mit Frankie“, sagte sie.

Sie lobte Teresa auch als „schön“ und „erstaunlich“ und sagte, sie glaube, dass Ruelas „Teresa wirklich liebt“.