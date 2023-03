Ter ere van Wolfgang Amadeus Mozart, de vrije denker Schakel JavaScript in om deze audio af te spelen en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-audio ondersteunt

De artistiek leider van het Würzburg Mozart Festival, Evelyn Meining, wilde de editie van 2022 focussen op innovatieve en grensverleggende elementen. Dit inspireerde het festivalmotto: “All in one: The freethinker Mozart”, dat in deze aflevering van DW Festival Concert te zien was.

Mozarts muziek was zowel fascinerend als provocerend. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat hij zich veel vrijheden heeft getroost bij het componeren van zijn muziek. Maar ook buiten zijn composities overschreed hij grenzen.

Er werd gezegd dat hij geen respect had voor autoriteit en dat dit het hem moeilijk maakte om een ​​baan als hofmuzikant te vinden. Het kan dus heel goed tegen zijn zin zijn geweest dat hij een van de eerste componisten van zijn generatie werd die onafhankelijk van een rechtbank werkte. Een vrije geest, die zijn eigen muzikale weg baant en sociale conventies trotseert.

Vogels van een veer

Hetzelfde geldt voor veel van de muziek van de twintigste-eeuwse componist Igor Stravinsky. Hij was grensverleggend en putte ook uit muzikale traditie, zoals in het ‘Concerto in D’, ook wel bekend als het ‘Basel Concerto’. In dit stuk voor strijkorkest gebruikte Stravinsky typische barokke ritmes en dansvormen.

In deze aflevering luisteren we naar Andrew Manze die de Bamberg Symphony dirigeert en Igor Stravinsky’s Concerto in D vertolkt tijdens het openingsconcert van het Würzburg Mozart Festival 2022 op 21 mei.

Stravinsky schreef zijn Concerto in D in 1946 in opdracht van dirigent en mecenas Paul Sacher, die een stuk wilde hebben ter ere van de 20ste verjaardag van zijn Basel Chamber Orchestra. Sacher, een Zwitserse miljonair, bestelde in de loop van zijn leven ongeveer 250 stukken bij hedendaagse componisten. In de jaren tachtig verwierf hij met een spectaculaire verhuizing het hele landgoed van Stravinsky.

Toen Sacher met het opdrachtverzoek bij Stravinsky kwam, antwoordde de componist dat hij het alleen wilde accepteren als het stuk niet langer dan 10 tot 12 minuten zou duren. Voor hem was dit een kwestie van artistieke vrijheid, zoals hij zelf zei: “Mijn vrijheid bestaat er dus in dat ik me beweeg binnen het enge kader dat ik mezelf heb opgelegd voor elk van mijn ondernemingen.”

Mozart was niet te stoppen

In tegenstelling tot Stravinsky willen andere componisten zo min mogelijk beperkingen bij het componeren. Wolfgang Amadeus Mozart was een voorbeeld.

Mozarts Pianoconcert nr. 23 klinkt vaak relatief eenvoudig om te spelen, maar is eigenlijk vrij complex en diepgaand. Er wordt gezegd dat de vader van Mozart zich veel zorgen maakte of de muziek van zijn zoon goed zou worden ontvangen door de gemiddelde concertbezoeker.

Festivaldirecteur van Würzburg, Evelyn Meining, vertelt ons meer: ​​”Mozarts vader, Leopold, berispte hem over dit pianoconcert. Hij zei dat hij niet zulke ingewikkelde stukken moest componeren die pronken met zijn muzikale verfijning. “

Tegenwoordig wordt de compositiestijl van Mozart zelden beschreven als te gecompliceerd of te moeilijk, terwijl dat in die tijd wel vaak zo werd genoemd. In plaats daarvan worden deze termen toegepast op de hedendaagse hedendaagse klassieke muziek.

Het is dit idee dat dirigent Andrew Manze wilde benadrukken in de uitvoering door de Bamberg Symphony van Mozarts Pianoconcert nr. 23, met de Koreaanse pianist Seong-Jin Cho als solist.

Van Mozart tot Haydn

Vervolgens gaan we verder met een stuk van de Duitse componist Isabel Mundry, wiens werk ‘Traces des Moments’ of ‘sporen van momenten’ in het concert te zien was. Ze schreef het kwintet voor klarinet, accordeon, viool, altviool en cello in 2000.

Voor dirigent Andrew Manze was het belangrijk dat op het concertprogramma ook de vrijdenkende componist Joseph Haydn, die een belangrijk rolmodel was voor Mozart, aan bod kwam. De dirigent wilde vooral Hadyns symfonie nr. 91 in Es majeur uitvoeren. Haydn schreef het stuk in Frankrijk, maar het behoort niet tot zijn bekende serie Paris Symphonies en wordt daarom vaak over het hoofd gezien.

Tijdgenoot van Mozart: Joseph Bologne

We gaan nu kijken naar de muziek van een tijdgenoot van Mozart: Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Bologne, geboren in 1732 in Guadeloupe als zoon van een Fransman en een tot slaaf gemaakte Senegalese vrouw, wordt ook wel de “Zwarte Mozart” genoemd – een controversieel label dat volgens critici afbreuk doet aan zijn muzikale en levensprestaties.

Hij kwam als kind naar Frankrijk, waar hij van jongs af aan viool speelde en naam maakte als dirigent. Later sloot hij zich aan bij de Vrijmetselaars en leidde Le Concert Olympique, het grootste en meest vooraanstaande Franse orkest van die tijd, dat optrad in het Palais Royal in Parijs.

Het was rond deze tijd dat Bologne Joseph Haydn leerde kennen en hem vroeg om voor zijn orkest te componeren. In 1784 bracht Bologne de symfonieën 82 tot en met 87 van Haydn in première, die bekend staan ​​als de Symfonieën van Parijs. Bologne werd ook beschouwd als de potentiële directeur van de Franse Royal Academy of Music, maar racisme verhinderde uiteindelijk zijn benoeming.

Joseph Bologne schreef een handvol opera’s, meer dan honderd pianostukken, sonates, strijkkwartetten, symfonieën en vioolconcerten. Hij was niet alleen muzikaal getalenteerd. Hij was ook een beroemde schermer, een goede zwemmer en een schaatser die het gesprek van de Parijse samenleving was. Tijdens de Franse Revolutie diende hij als kolonel in het St. Georges-legioen, destijds het enige regiment voor mensen van kleur in heel Europa. Kortom, hij was een behoorlijk ongelooflijke en indrukwekkende persoon.

Zijn Vioolconcert nr. 9 in G majeur heeft een prachtig lyrisch, langzaam deel. Het wordt uitgevoerd door Jonian Ilias Kadesha, die echt schittert op het stuk. Kadesha woont in Berlijn, maar werd in Athene geboren uit Albanese ouders. Zijn vader was concertmeester van het Athens Symphony Orchestra.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.