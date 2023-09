Ein Tennisfan wurde am Montag von den US Open in New York verwiesen, nachdem der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev protestiert hatte, der Mann habe Worte aus der Nazi-Hymne gesungen.

Zverev sagte, der Zuschauer habe bei seinem Aufeinandertreffen mit dem Italiener Jannik Sinner „Deutschland über alles“ gerufen.

„Das ist nicht in Ordnung“ – Zverev

„Er fing an, die Hitler-Hymne zu singen. Das war zu viel“, sagte Zverev. „Als Deutscher bin ich nicht stolz auf diesen Teil der Geschichte und es ist nicht in Ordnung, das zu tun.“

„Er saß in der ersten Reihe, also haben es viele Leute gehört. Wenn ich nicht reagiert hätte, wäre es für mich schlimm gewesen“, sagte er.

Zverev meldete den Zuschauer zur Halbzeit des vierten Satzes seines Matches gegen Sinner beim Schiedsrichter James Keothavong und zeigte auf die Tribüne.

„Er hat gerade den berühmtesten (Adolf) Hitler-Satz gesagt, den es gibt. Das ist inakzeptabel, das ist unglaublich“, sagte er.

In sozialen Medien geteilte Videos zeigten, wie der Mann unter applaudierenden Zuschauern von seinem Sitz entfernt wurde.

Zverev, 26, wurde als Sohn russischer Eltern geboren, die die Sowjetunion im Zuge ihres Zerfalls um 1990 verließen.

„Ich glaube allerdings, dass er sich schon lange in das Spiel eingemischt hat. Es macht mir nichts aus, ich liebe es, wenn die Fans laut sind, ich liebe es, wenn die Fans emotional sind. Aber ich glaube, dass ich als Deutscher nicht wirklich stolz darauf bin.“ „Geschichte, es ist nicht wirklich eine großartige Sache, und ich denke, dass er in einer der ersten Reihen sitzt, ich denke, viele Leute haben es gehört. Wenn ich also einfach nicht reagiere, finde ich es schlecht von meiner Seite“, sagte Zverev sagte nach dem Spiel, das er erholte, um im fünften und letzten Satz zu gewinnen.

Der Sieg bringt ihn ins Viertelfinale, wo er auf den US-Open-Sieger Carlos Alcaraz trifft.

Zverev brauchte alle fünf Sätze, um ins Viertelfinale einzuziehen Bild: Adam Hunger/AP/Picture Alliance

Die Hymne wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geändert

Die erste Strophe der deutschen Hymne begann einst mit „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“. Dies wurde vom Nazi-Regime beibehalten, das den Text in einem wörtlicheren Sinne aufgriff, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Nationalhymne geändert.

Die Melodie und der Text des Gedichts „Lied der Deutschen“ blieben gleich, nur die dritte und letzte Strophe des Gedichts, aus dem der Text stammte, wurde beibehalten.

Das beginnt, zur gleichen Melodie, mit den Worten: „Einheit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!“

Es war nicht sofort klar, ob die Person in der Menge eine absichtliche politische Aussage machte oder ob sie sich der Veränderungen des Liedes und seiner negativen Assoziationen für viele moderne Deutsche nicht bewusst war. Die an der Hymne vorgenommenen Änderungen sind außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht unbedingt allgemein bekannt.

kb/msh (dpa, AFP)