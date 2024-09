Kiel. Friedrichsort, Wahlstedt, Molfsee – dat komt door de coördinaten van Philippa Färber. Ook zijn er al 17 jaar volop mogelijkheden voor trainingen, intensieve trainingen en professionele trainingen, maar ook voor tennissers en sociale activiteiten. „Ohne Kaffee geht da nichts“, verrät dat Zwölftklässlerin de Gemeinschaftsschule Friedrichsort met deze termijnkalenders wordt uitgebreid, daar ihr met Ausnahme des Freitags eerst in de Abendstunden ain wenig Zeit voor Kurzweil bietet.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Maar Färber klaagt niet. Ik ben Gegenteil: Als je leeft als je wilt en als je ziet, alles erolgreich unter een hut zu brengen. “Het merendeel van de inspanningen doe ik zelf, maar ik ben ook extreem perfectionistisch”, zegt Färber lachend. Je reflecteert op je eigen aanpak, je spreekt bewust over de Bremse: „Ik durf de Fehler machen niet te maken, zu viel uit eigen ervaring.“ Er wordt als volgt gezegd: „Als ik op de Tennisplatz stehe was, zou ik 100 Prozent hebben. Wenn ich in der Schule sitze, auch.“

Auf den Sieg beim Head-Cup in Bruchköbel volgt in de zomer met Höhen en Tiefen

We kijken ernaar uit om de school van de Partnerschool van de Leistungssports in Friedrichsort te bezoeken, die zal kunnen genieten van het hoge niveau van de klas, en die met lengte en kracht zal kunnen genieten van de tennisbanen. Een handgelenksverletzung zwang sie zu einem dosierten Saisonintieg, maar volg dan de sensationele Triumph bij de Head-Cup, een gerenommeerd Jugendweltranklistenturnier in Hessischen Bruchköbel, en ook een geweldige carrière-follow-up. „Met zo’n sterk gevoel van zelfbewustzijn, met behulp van de druk“, zul je er blij mee zijn.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Omdat ik een nieuwe coach ben, gelooft mijn huidige Top 100-speler Julian Reiser dat zijn banden radicaal anders zijn: meer risico en dominantie, meer vrijheid en actie. Färber, mittlerweile 1,75 meter bruto, zoals de schnelle Entscheidung in de Ballwechseln. Wanneer de fulminanter opschudding is met zijn Waffe, is hij krachende Vorhand naar Punktgarant. “Ik moet gelukkig zijn in mijn comfortzone, ik zal blij zijn met mijn transitiefase, maar ik zal actief zijn op dit platform. Het is tenslotte een proces dat nog niet is opgelost.”

Philippa Färber: “Nach Denken is geen strandvakantie.”

En daardoor kun je er nog steeds wonen. Dieser Punkt was blij tijdens de zomervakantie. Als de Entschleunigung succesvol is, wordt het gemakkelijker. Respectabele Ergebnisse en onbekende Niederlagen hielden de Waage. “In deze fasen moet ik vriendelijker zijn tegenover mezelf. Manchmal Denke ich zu viel nach. Nadenken over de plek is niet ver van huis”, kun je je voorstellen met een paar weken weg. In september ben je immers welkom en begint het nieuwe schooljaar. “De Schule geeft aan Halt. Als je het niet erg vindt om te tennissen, ik ben goed in tennissen. Der gektete Alltag ligt mir einfach. En je zult gelukkig zijn, vrienden en familie samen hebben.

Afscheid in mijn gedeelde relaties tussen de scholen in Friedrichsort, het Trainingscentrum in Wahlstedt en de gezinsveiligheid in Molfsee. Die Leistungskurse Deutsch en Englisch en ook ihr Lieblingsfach Mathematik bieten Zerstreuung. Op de tennisbaan vind je een trainingsblok met atletische en basiselementen. En het wordt tijd dat u contact opneemt met uw sociale media. Ook kunt u zonder vertraging genieten van pizza en koffie met vrienden, quality time aan de telefoon of met de optie. „Ik ben verliefd op mijn vrije tijd en ik ben een nieuwe leerling op school en tennis.“

De wedstrijd bij Junioren-Grand-Slams in de komende jaren is niet voor niets in de Reichsweite

De ziel van de jaren die beide Junior Grand Slam Gymnastiek sinds augustus niet meer verloren hebben. In de Wereldranglijst staat het op Platz 210. “Maar op dat vlak ben ik minder actief. Ik woon niet in de Zukunft, vooral niet in de Gegenwart. Als de buik van een man speelt, springt de machtsman automatisch op. Bovendien speel ik er graag mee.“

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Over slechts vier weken bezoeken we in Casablanca de wereld in Spanje, Vigo en Marokko. “Ik zou graag met mijn kleintjes in Lockerheit willen spelen, maar niet krap zijn. Als je denkt dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, zal ik zelfvoorzienend zijn, zegt Färber in Brustton der overzee, die de juiste balans zoekt, Tennis en Freizeit zu vinden. Zo kunt u altijd tegelijk genieten van een lekkere koffie.

KN