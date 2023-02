Geht in Indian Wells in de buurt Start: Rafael Nadal. Foto

Spaanse tennisster Rafael Nadal hoed weegt de Folgen seiner bij de Australian Open erlittenen Verletzung das bevorstehende Masters-Turnier in Indian Wells (VS) abgesagt. Dat gebabbel Turnier-regisseur Tommy Haas sprak en wünschte Nadal had een heilungsverlauf.

Das Turnier in US-Bundesstaat Kaliforniern begint am 8. März. Auch de aanstaande ATP-Masters in Miami (Florida) vindt plaats naast Nadal-statt. “Ik ben verdrietig, dat ben ik weer Indiase putten noch in Miami antreten kann”, schreef de 22-voudige Grand-Slam-Sieger in de Amerikaanse Medien, “Ik miste alle meine US-Fans, hoffe aber, sie später im Jahr während des Sommers zu sehen.”

De 36-jarige Spaanse oorlog in januari tegen Grand-Slam-Turnier in Melbourne bepaalt dat een Verletzung bereits in der zweiten Runde aushistorien. Een van de meest populaire MRT-onderwerpen heeft een schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste, seines linken Beines ergeben. Er is een Ausfallzeit von sechs bis eight Wochen prognostiziert. Nun sei die Zeit für “Sportruhe und entzündungshemmende Physiotherapie” is gekomen, schreef Nadal damals in den sozialen Medien.

dpa