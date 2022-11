Tennessee Titans 27-17 Green Bay Packers: Ryan Tannehill und Derrick Henry sind die Stars, als Packers die sechste Niederlage in sieben erleiden | NFL-Nachrichten

Green Bay-Rookie Christian Watson erzielte zwei Touchdowns, nachdem er am Sonntag beim Sieg in der Verlängerung gegen Dallas drei TDs verloren hatte; Sehen Sie sich die NFL sonntags um 18:00 Uhr live auf Sky Sports an. Der Triple-Header von Woche 11 beginnt mit Eagles @ Colts, gefolgt von Cowboys @ Vikings und Chiefs @ Chargers

Ryan Tannehill warf zwei Touchdowns, während Running Back Derrick Henry ebenfalls einen Touchdown-Pass warf, um mit einem Rushing Score zu gehen, als die Tennessee Titans am Donnerstagabend Aaron Rodgers und die Green Bay Packers mit 27:17 besiegten.

Tennessee (7-3) gewann zum siebten Mal in acht Spielen und setzte sich hinter einer disziplinierten Verteidigung und einem opportunistischen Angriff durch, der durch die Luft gedieh, wobei Tannehill 22 von 27 für 333 Yards beendete.

Der zweite von Tannehills zwei Touchdowns kam mit dem ersten Spiel des vierten Quartals und baute Tennessees Vorsprung auf 10 aus, während die Verteidigung der Titans die Strecke entlang verstärkte und zwei Punts und zwei Turnovers on Downs über die letzten vier Besitztümer der Packers erzwang. Es verlässt Green Bay (4-7) mit einer sechsten Niederlage in sieben Spielen – mit Buhrufen, die während des Spiels um Lambeau Field an einigen Stellen zu hören waren.

Packers-Quarterback Aaron Rodgers absolvierte 24 von 39 Passversuchen für 227 Yards und zwei Tore für Christian Watson, der frisch von seinem Drei-TD-Ausflug beim Sonntagssieg in der Verlängerung gegen die Dallas Cowboys war. Dies bedeutete, dass Watson der erste Green Bay-Rookie mit mehreren TD-Fängen in aufeinanderfolgenden Spielen seit Max McGee im Jahr 1954 wurde.

Tennessee eröffnete das Tor mit einem Touchdown beim ersten Ballbesitz des Spiels, wobei die Titans einen 83-Yard-Drive mit acht Spielen mit einem 14-Yard-Touchdown-Pass von Tannehill nach Dontrell Hilliard krönten.

Green Bay reagierte am Ende des Quartals, als Rodgers erster Torschuss gegen Watson auf Platz drei und neun von der 14-Yard-Linie von Tennessee kam – obwohl der anschließende Extrapunktversuch blockiert wurde, wodurch sichergestellt wurde, dass die Titans einen knappen Vorteil behielten .

Auch die Titans verpassten einen Extrapunktkick nach Henrys Drei-Yard-Touchdown-Pass zum Tight End Austin Hooper, der Tennessee mit etwas mehr als fünf Minuten im dritten Quartal mit 20: 9 in Führung brachte.

Green Bay antwortete mit einem Acht-Yard-TD-Pass von Rodgers auf Watson, der eine Zwei-Punkte-Umwandlung ansetzte, um den Rückstand bei 20-17 auf nur drei Punkte zu verringern.

Aber Tennessee sauste das Feld auf den folgenden Ballbesitz hinab und krönte einen 63-Yard-Drive mit fünf Spielen mit Tannehills 16-Yard-Touchdown-Pass zu Hooper.

Die Verteidigung von Green Bay, die einen Durchschnitt von 140,6 Yards auf dem Boden in der Nacht zuließ, hielt Henry mit 28 Überträgen auf 87 Yards. Tennessee beschränkte derweil die Packers auf 56 Rushing Yards bei 19 Carrys.

Statistikführer

Titanen

Passing: Ryan Tannehill, 22/27, 333 Yards, 2 TDs, 1 INT

Rushing: Derrick Henry, 28 Carrys, 87 Yards, 1 TD (und 1 Passing TD)

Empfangen: Treylon Burks, sieben Fänge, 111 Yards

Austin Hooper, vier Fänge, 36 Yards, 2 TDs

Packer

Passen: Aaron Rodgers, 24/39, 227 Yards, 2 TDs

Rushing: Aaron Jones, 12 Carrys, 40 Yards

Empfangen: Randall Cobb, sechs Fänge, 73 Yards

Christian Watson, vier Fänge, 48 Yards, 2 TDs

Rodgers: Packer-Saison „ist noch nicht vorbei“

Packers-Quarterback, Aron Rodgers: „Ich glaube letzte Woche [win over Cowboys] hat uns viel gezeigt, die Möglichkeiten. Diese Woche haben wir nicht in allen drei Phasen so kostenlos gespielt.

„Wir müssen unser Potenzial ausschöpfen. Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, können wir unsere letzten sechs Spiele gewinnen. Da bin ich zuversichtlich.

„Die Saison ist noch nicht vorbei. Es sind noch sechs Möglichkeiten übrig. Wir haben ein hartes Spiel, müssen nach Philly. Hoffentlich können wir diese paar Tage nutzen, um ein wenig gesund zu werden oder den Geist aufzufrischen, und dann müssen wir es natürlich tun.“ diese nächsten Spiele gewinnen.“

[On boos from Green Bay home crowd]: „Interessant. Das ist das Beste, was ich dir geben kann.“

Packers-Cheftrainer Matt LaFleur: „“Ich bin im Moment extrem enttäuscht, eine solche Leistung zu zeigen.

„Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Es war nicht mehr wie vor ein paar Tagen, und deshalb bist du nur so gut wie dein letztes Spiel, und jedes Mal, wenn du auf dieses Feld gehst, musst du raus und TU es.

„Das ist extrem enttäuschend, besonders wo wir in der Saison stehen. Selbst wenn wir alle auf derselben Seite sind, erreichen wir ehrlich gesagt nicht das Niveau, das wir brauchen. Deshalb sitzen wir hier verdammtes 4-7!“

Was kommt als nächstes?

Justin Jefferson und die Minnesota-Wikinger (8-1) – frisch von ihrem sensationellen 33:30-Sieg in der Verlängerung über die Buffalo Bills im Spiel der Saison – Gastgeber der Dallas Cowboys (6-3) leben weiter Sky Sports NFL am Sonntagabend, die Aktion beginnt um 21.25 Uhr.

Davor die Philadelphia Eagles (8-1), die ihren Tag als letztes ungeschlagenes Team in der NFL mit einer Niederlage gegen die Washington Commanders am Montagabend verloren haben, erhalten die Chance, mit einem Besuch bei Jeff Saturday-geführt auf die Siegerstraße zurückzukehren Indianapolis Colts (4-5-1). Dieser beginnt um 18 Uhr.

Um die Aktion am Sonntagabend abzurunden, schließen wir uns unseren Freunden von NBC an Fußballnacht in Amerika und Sunday Night Football, bei dem zwei der besten jungen Quarterbacks des Spiels gegeneinander antreten, wie Justin Herbert und die Ladegeräte aus Los Angeles (5-4) Gastgeber Patrick Mahomes und die Häuptlinge der Stadt Kanas (7-2) in einem Schlüsselkampf der AFC West – Anpfiff ist am frühen Montagmorgen um 1:20 Uhr.

