Tennessee House stemt in met beperkte abortusvrijstellingswet

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Het door de GOP gedomineerde Huis van Tennessee heeft maandag wetgeving ontwikkeld die een beperkte vrijstelling zou toevoegen aan het strikte abortusverbod van de staat, ondanks bezorgdheid van democraten en medische experts dat het wetsvoorstel niet ver genoeg gaat om artsen te beschermen en zwangere patiënten.

De wetgeving werd drastisch herwerkt ten opzichte van de oorspronkelijke versie die vorige maand werd ingevoerd nadat Tennessee’s invloedrijke anti-abortuslobbygroep zich verzette. Tennessee Right to Life waarschuwde dat het mogelijk politieke vergelding zou kunnen krijgen voor het stemmen over een wetsvoorstel dat artsen in staat zou hebben gesteld abortussen uit te voeren op basis van hun ‘goede trouw’-oordeel.

In plaats daarvan stelt de wetgeving die maandag is ingediend artsen in staat om een ​​”redelijk medisch oordeel” te gebruiken bij het bepalen van een abortus die nodig is om de dood van een zwangere patiënt te voorkomen of om haar te behoeden voor de onomkeerbare, ernstige aantasting van een belangrijke lichamelijke functie. Sommige artsen beweren dat dit een strengere wettelijke norm is.

“Dit wetsvoorstel zorgt voor meer duidelijkheid en keert terug naar de normale praktijk van het rechtssysteem – onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, zegt Republikeinse afgevaardigde Esther Helton-Haynes, de sponsor van het wetsvoorstel. “Het beschermt het leven van de moeder en het leven van de baby.”

De eindstemming verdeelde de Democratische caucus, terwijl slechts twee Republikeinen tegen stemden.

Republikeinen hebben verschillende democratische amendementen weggestemd om artsen en vrouwen meer bescherming te bieden, waaronder een om uitzonderingen te maken voor zwangere slachtoffers van verkrachting en incest, terwijl criminele abortus een misdrijf wordt in plaats van een misdrijf. Een ander zou de uitzondering op verkrachting en incest alleen hebben gemaakt voor minderjarigen van wie de zwangerschap 22 weken of korter duurt.

De democratische afgevaardigde Gloria Johnson zei dat het aangenomen wetsvoorstel een “gevaarlijke relatie” tot stand brengt waarin het risico van de arts afneemt naarmate het risico van de vrouw toeneemt.

“Hoe dicht bij de dood moet hun patiënt zijn om strafrechtelijke vervolging te voorkomen?” zei Johnson. “Dat is iets waarvan ik denk dat we vrouwen niet moeten vragen om te testen.”

Het wetsvoorstel moet nu naar de Senaat voordat het naar het bureau van de Republikeinse regering Bill Lee kan gaan voor zijn handtekening.

Op dit moment kent Tennessee geen expliciete uitzonderingen onder de zogenaamde ’triggerwet’, die pas in werking mocht treden nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus vernietigde. In plaats daarvan bevat de wet een “bevestigende verdediging” voor artsen, wat inhoudt dat de last bij de arts ligt om te bewijzen dat een abortus medisch noodzakelijk was – in plaats van van de staat te eisen dat hij het tegendeel bewijst.

Het laatste wetsvoorstel dat door het Tennessee Statehouse is ingediend, verwijdert de bevestigende verdediging voor artsen en voegt in taal toe dat artsen abortusdiensten mogen verlenen voor buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en miskramen. Het bevat echter niet de opname in de vorige versie van “medisch zinloze zwangerschappen” en dodelijke foetale afwijkingen als goedgekeurde redenen voor artsen om een ​​abortus uit te voeren. In plaats daarvan stelt het artsen in staat om “redelijk medisch oordeel” te gebruiken om te bepalen of een abortus noodzakelijk is.

Er is geen uitzondering voor verkrachting en incest.

De gouverneur, senaatsvoorzitter Randy McNally en andere topleiders van de GOP hebben lang het abortusverbod in Tennessee verdedigd – met het argument dat ze geloven dat vrouwen nog steeds worden beschermd door de wet en dat geen enkele arts is aangeklaagd sinds het van kracht werd. Desalniettemin is een groeiende groep Republikeinse wetgevers begonnen steun te betuigen voor een expliciete vrijstelling. Maar die inspanning binnen het door de Republikeinen gecontroleerde Statehouse stuitte op weerstand, aangezien wetgevers sceptisch blijven over het versoepelen van een van de strengste abortusverboden in de Verenigde Staten.

Volgens de onderzoeksgroep van het Guttmacher Institute zijn er op nationaal niveau pogingen gedaan om de strikte abortusverboden in door de Republikeinen geleide staten te versoepelen in Arkansas, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah en West Virginia. steunt abortusrechten. Veel van de wetsvoorstellen worden gesteund door democratische wetgevers, maar een handvol wordt door Republikeinen gepusht.

Kimberlee Kruesi en Jonathan Mattise, The Associated Press

