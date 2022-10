Tennessee-Fallschirmspringer stirbt, nachdem er vor einem Footballspiel der High School auf dem Feld gelandet ist

CNN

Ein Fallschirmspringer ist gestorben, nachdem er vor Beginn eines Highschool-Spiels auf einem Fußballfeld gelandet war, was Beamte aus Tennessee als „tragischen Vorfall“ bezeichneten, sagte das Bildungsministerium von Washington County in einer Erklärung.

Der männliche Fallschirmspringer, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, wurde laut CNN-Tochter WCYB am Freitag verletzt, als er auf dem Feld der David Crockett High School landete. Laut der Website der Schule war am Freitagabend ein Musket Bowl-Spiel zwischen den David Crockett Pioneers und Daniel Boone Trailblazers in Jonesborough, Tennessee, geplant.

„Im Namen der David Crockett High School, der Daniel Boone High School und des Rests der Washington County Schools-Gemeinschaft sind wir traurig über den tragischen Vorfall, der sich vor Beginn des heutigen Fußballspiels im Fußballstadion der David Crockett High School ereignet hat. ” las eine Erklärung gegenüber CNN von Jarrod Adams, Chief Operations Officer des Bildungsministeriums von Washington County.

„Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie des verletzten Fallschirmspringers, der verstorben ist“, fügte die Erklärung des Schulbezirks hinzu. „Wir bitten alle, die Familie in ihren Gedanken und Gebeten zu bewahren, wenn sie mit dem Verlust eines geliebten Ehemanns, Vaters und Großvaters fertig werden“, fügt die Erklärung hinzu.

CNN wandte sich am Sonntagmorgen an das Büro des Washington County Sheriffs, erhielt jedoch keine Antwort. Der Schulbezirk sagt, er werde an seinen Schulen Unterstützung für psychische Gesundheit anbieten, wenn die Schüler am Montag wieder in den Unterricht zurückkehren.