Chinesischer Technologieriese Tencent Dowson Tong, CEO der Cloud- und Smart-Industries-Gruppe bei Tencent, sagte gegenüber CNBC in einem exklusiven Interview vor der Veranstaltung, dass das Unternehmen sein künstliches Intelligenzmodell „Hunyuan“ für den geschäftlichen Einsatz auf einem jährlichen Gipfel am Donnerstag vorstellt.

Die Nachricht kommt Tage später Baidu hat am Dienstag im Zuge der unterstützenden Regulierung eine Reihe von KI-gestützten Anwendungen enthüllt.

Tencent hat erklärt, dass es sein Hunyuan-KI-Modell intern in den Bereichen Werbung und Fintech testet. Der Gaming- und Social-Media-Riese werde am Donnerstag außerdem einen KI-Chatbot veröffentlichen, teilte das Unternehmen in einem Online-Beitrag mit.

Tencent integriere die Fähigkeiten von Hunyuan in seine bestehenden Produkte für Videokonferenzen und soziale Medien, sagte Tong gegenüber CNBC.

Das Unternehmen betreibt WeChat, eine in China weit verbreitete Messaging- und Zahlungs-App, und die Videokonferenzplattform Tencent Meeting.