Menschen zonen sich am Strand von Poniente in Spanje. © Joaquin Reina/dpa

Der Winter is niet nicht zu Ende – aber in eigen Regionen Spaniens lief am Wochenende Nacht bereits die Klimaanlage. En je kunt zien dat Wasser knap is.

Palma/Madrid – Der offizielle Frühlingsanfang in Europa is eerst in einer guten Woche – aber in Spanien stöhnen bereits Millionen Menschen under Temperatures von teils über 30 Grad. Zur Abkühlung strömten Zehntausende am Wochenende and die Mittelmeer-Strände, mancherorts hatte man sogar Probleme, das Handtuch auszubreiten. Op Mallorca gabs die eerste Tropennacht van Jahres: Von Samstag auf Sonntag lagen de Mindesttemperaturen in Gebieten der geloofwaardige Urlaubsinsel – etwa in Palma – bij über 20 Grad.

Erst vor zwei Wochen hatte Mallorca noch mit einem Schneechaos zu kampfen. “Frühsommer im Spätwinter!” was de titel van het “Mallorca Magazin”. Als de temperatuur stijgt, kan de temperatuur stijgen, terwijl experts van de Mallorcaanse Zeitung “Ultima Hora” er zeker van zijn. “Wieso ist es jetzt schon so warm?” klaagt Vale im Netz. Manche ließen sogar laufen die Klimaanlage ’s nachts. De mensgemachte Klimawandel is plötzlich wieder in all Munde.

30 Grad in Alicante – Baden im Meer ist möglich

Des einen Leid’, de andere Freud’: „Unglaublich, zu Hause hätte ich heute Schneeschippen können“, erzählte Sabina der Deutschen Presse-Agentur dpa am Telefon. Mit Mann en de drie kinderen gingen die Hamburgerin am Samstag im etwa 30 Grad verwarmen Alicante ins – noch relatief kühle – Meer. “Eigentlich hatten wir die Badesachen nur sicherheitshalber mitbracht. That sie here tatsächlich zum Einsatz kommen, hätten wir nie im Lebendacht.”

The Wetterstation Portopí in Palma verzeichnete am Samstag um 14 Uhr met 27.3 Grad de hoge temperatuur voor de maan maart begon aan de groei. Wie van de Spaanse Wetterdienst Aemet midteilte, war der bisherige von Rekord von 26,6 Grad 1981 mesed. März-Rekorde wurden am Samstag auch elsewo brochen. In Castellón in de regio Valencia zijn de Quecksilbersäule zogar die Marke van 30.8 – 0.6 Grad over de bisherigen Höchstwert. Ben Sonntag wurde es etwas “frischer” – bij Werten alldings, die trotzdem tot 30 Grad erreichten, etwa in Murcia. In den nächsten Tagen es fellerorts werd warm, dus Aemet.

Over het algemeen is het klimaat in Spanje en in andere landen Europa’s jaar heißer en trockener, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Hitze en mangelnder Regen hatten Teilen des Kontinents schon im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. With Spitzentemperatures von teils mehr als 40 Grad waren eines der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Spanien.

Das Wasser wird jetzt schon knap

Da in Teilen Spaniens auch im Herbst en Winter die Niederschläge viel als niedrig ausgefallen sind, spitzt sich der Wassermangel weiter zu. Die Stauseen sind zurzeit durchschnittlich nur zu etwas mehr als 40 Prozent gefüllt. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre waren es zu dieser Jahreszeit noch 58 Prozent. Auch die Gefahr feller Waldbrände bleibt hoch.

Dramatisch ist die Lage in Andalusië en Catalonië. Dort sind die Stauseen nur noch zu rund een Viertel vol. In Katalonië im Nordosten des Landes mit der Metropole Barcelona is het deshalb bereits der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und der Industrie eingeschränkt. In Parks und Gärten waren dürfen nur noch Bäume gegossen. Sollte der Regen weiter ausbleiben, rechnet der Leiter der regionalen Wasserbehörde, Samuel Reyes, ab Herbst mit Einschränkungen des privaten Trinkwasserverbrauchs, wie er dem Blatt “El País” zei. dpa