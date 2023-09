Sie können jetzt Besteck zur Liste der offiziellen, von Cybertrucks inspirierten Produkte hinzufügen, die auf den Markt kamen, bevor Tesla es geschafft hat, das eigentliche Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Am Mittwoch Tesla-Investor Sawyer Merritt entdeckte, dass der chinesische Geschäftsbereich des Autoherstellers sich mit McDonald’s zusammengetan hat, um 50.000 „Cyber ​​Spoons“ in limitierter Auflage herzustellen.

Die Löffel haben das kantige Design des EV und die gebürstete Silberoberfläche und sollen 30 Yuan (ca. 4 US-Dollar) gekostet haben. Es wird mit einer eigenen Aufbewahrungsröhre geliefert, auf deren Ende „powered by Tesla“ eingeprägt ist. Oh, und auf dem Löffel selbst steht „KEINE PANIK“, eine Anspielung auf das Buch Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben von Douglas Adams, dem „Lieblingsphilosophen“ von Tesla-CEO Elon Musk. McDonald’s in China hat im Rahmen der Aktion auch McFlurry-Verpackungen im Cybertruck-Stil hergestellt.