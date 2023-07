Es ist nicht klar, an wie viele Kunden Telly seine Fernseher in dieser Runde verschickt, aber es heißt, dass diejenigen, die das Gerät erhalten, am öffentlichen Betaprogramm teilnehmen können. Das bedeutet, dass sie auch Zugriff auf einige der Funktionen erhalten, die Telly beim Start zur Verfügung stellt, einschließlich Integrationen mit Spotify, LiveOne und Zoom. Da Telly jedoch keine Streaming-Apps mitbringt, müssen Sie sich mit der Verwendung eines Roku-Geräts eines Drittanbieters, Amazon Fire Stick oder Apple TV begnügen.