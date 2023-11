Telefonische ziekte komt volgende week

Offenbar Schneller heeft de Krankschreibung geplant per telefoon wieder kommen. Vorige week kon Donnerstag het succes van de situatie tijdens de Corona-pandemie ervaren. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio in Berlijn. Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ziekte van de patiënten, ziekenhuizen en ziekenhuizen. Sommige regelungen werden vervolgens geplant, toen ze in het Kraftpapier werden geplant, zoals de Vorstende des zuster Gremiums, Monika Lelgemann.

Telephonische Krankschreibung nicht nur bei Atemwegserkrankung

Während der Corona-pandemie gab es de Telefonische Krankschreibung nur für lichte Atemwegserkrankungen. Dit zou het geval zijn als alle ziektesymptomen aanwezig waren en beide met een licht herstel mogelijk waren. Mocht u uw bezoek missen, zodat er rekening gehouden wordt met de regelgeving voor patiënten en patienten. Het is immers belangrijk om enige ervaring te hebben, want deze zijn belangrijk voor je, zodat je ze kunt voltooien. Details die u nog niet heeft kunnen doen.

De Hausärzte moet eerst de dienst van de snelle wiedereinführung uitvoeren, terwijl de infectiewelle de Praxen überfordert.

De telefoonangst werd beïnvloed door de Corona-pandemie, die zou resulteren in spoedeisende zorg, en in maart 2023 zou het een vanzelfsprekendheid zijn. Standpunten van de acties van de autoriteiten die betrokken zijn bij de inspectie van de federale regering van de Duitse Hausärzteverbandes, Markus Beier, meer tijd en moeite.

Dit betekent dat het niet mogelijk is om dit te doen, maar het is helemaal niet mogelijk om dit te doen, aldus het Beier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). De psychische aandoening per telefoon was ook „een dringend noodzakelijke behandeling voor de extreem ernstige gezondheidsproblemen die deze winter zijn ervaren“.

Arztpraxen unter Hochdruck – aber Richtlinie fehlt

Tijdens de zomer van de Bondsdagbesluiten van minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) bestaat er geen twijfel over dat de ziekte telefonisch kan worden opgelost. Deze entsprechende Richtlinie ist jedoch beim Gemeinsamen Bundesausschuss of Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigungen und Deutscher Krankenhausgesellschaft noch in Arbeit. Ursprünglich wurde die Regelung für Januar erwartet – maar jetzt soll es maar sneller gehen.

Viele Arztpraxen sinds deze tijd überlastet: Die Zahl schwerer Atemwegsinfektionen hat nach Angaben van de Robert Koch-Instituten zal deutlich zgenommen zijn. Voor zover het kleine kinderen en mensen van de afgelopen 15 tot 34 jaar zijn, melden zij dat experts Duitse experts zijn. Bij Kleinkinderen ligt de economie niet langer of Duits onder de wereld van de vorige tijden en „op het niveau van de prepandemische seizoen“. Die Daten komt voort uit de stichprobenartigen die onderzoek doen naar Atemwegsinfektionen en Kliniken.