Telefónica strebt die Einführung der Hologramm-Telefonie an

Es gibt verschiedene holografische Versionen. In der fortschrittlichsten Variante setzt der Anrufer eine Virtual-Reality-Brille auf und sieht dann ein 3D-Bild des Angerufenen, der in sein Smartphone oder Tablet blickt. Eine Kamera zeichnet ihn auf. Die Matsuko-Software entwickelt aus den Aufnahmen ein 3D-Bild, das in der VR-Brille des Anrufers erscheint. Allerdings sieht der Angerufene sein Gegenüber nicht in 3D. Es ist möglich, dass beide Anrufer eine VR-Brille aufsetzen und beide ein 3D-Bild vor sich haben. Beide Bilder können dann mit einer VR-Brille betrachtet werden, ihre Augen sind also abgedeckt.