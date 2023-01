Teladoc Health entlässt 300 Mitarbeiter, um Kosten zu senken

Teladoc Health entlässt etwa 300 Mitarbeiter oder etwa 6 % der nichtklinischen Belegschaft des Unternehmens für virtuelle Pflege.

Der Stellenabbau ist Teil eines größeren Umstrukturierungsplans zur Senkung der Betriebskosten. In einer Akte mit der Securities and Exchange Commission, Teldadoc, sagte, dass es auch seine Bürofläche in einigen Märkten reduziert.

In einem Brief an die Mitarbeiter sagte CEO Jason Gorevic, das Unternehmen streiche Stellen, die dadurch überflüssig geworden seien 2020 Fusion mit Livongo. Er sagte auch, dass sich der Gigant der virtuellen Pflege auf nachhaltiges Umsatzwachstum und Rentabilität konzentriere.

„Die Entscheidung, die Größe unseres Teams zu verkleinern, bringt unser Unternehmen auf einen verbesserten Weg zur Rentabilität und erfordert unsere gemeinsame Konzentration auf unsere kommerziellen Geschäftsprioritäten – Primary 360, chronische Pflege, psychische Gesundheit und Bereitstellung einer echten Ganzkörperversorgung – zusammen mit kontinuierlichem Wachstum in unserer Verbrauchermarke BetterHelp“, sagte er. „Wir wissen, dass mehr als die Hälfte unserer kommerziellen Käufer die integrierte, ganzheitliche Strategie wünschen, die wir anbieten, und dass die Bereitstellung von Mehrwert für alle unsere Unternehmen in dieser Wirtschaft von noch größerer Bedeutung ist.“

DER GRÖSSERE TREND

Teladoc kämpfte 2022 finanziell und sammelte a 9,8 Milliarden US-Dollar Nettoverlust in den ersten drei Quartalen des Jahres, hauptsächlich bedingt durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen des Firmenwerts. Aber es verzeichnete im 3. Quartal einen geringeren Verlust und hat kürzlich seine Umsatzspanne für das 4. Quartal an das obere Ende seiner vorherigen Schätzung verschoben.

„Ich werde oft nach der Wettbewerbslandschaft gefragt. Dies steht in krassem Gegensatz zu vielen der kleinen Wettbewerber da draußen, ob öffentlich oder privat, denen es an Größe mangelt, um diese Finanzdisziplin zu nutzen und starke Finanzen zu liefern Ergebnisse konstant“, sagte Gorevic bei der JP Morgan Healthcare Conference Anfang dieses Monats.

Entlassungen sind in den letzten Monaten in der digitalen Gesundheit immer häufiger geworden, wobei viele Unternehmen auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld verweisen. Im Januar gehörten das Diagnostikunternehmen Cue Health, der Hybridanbieter Carbon Health, die Alphabet-Tochter Verily Life Sciences und das Unternehmen für digitale Therapeutika Akili Interactive zu den digitalen Gesundheits- und Gesundheitstechnologieunternehmen, die Stellenstreichungen ankündigten.