Teilnehmer leiden nach der NFT-Veranstaltung Bored Ape unter „schwerem Augenbrennen“.

Yuga Labs, das Blockchain-Unternehmen hinter dem NFT-Projekt Bored Ape Yacht Club, sagt, es sei sich der Situation bewusst und nehme die Berichte ernst. „Wir nehmen aktiv Kontakt zu den Betroffenen auf, um die Grundursache besser zu verstehen“, sagte Emily Kitts, Sprecherin von Yuga Labs, in einer Erklärung Der Rand. „Obwohl wir keine Zahlen zur Veranstaltungsbesucherschaft veröffentlichen, gehen wir auf der Grundlage der bei uns eingegangenen Inbounds davon aus, dass der Prozentsatz der betroffenen Personen nach unserer aktuellen Schätzung weit unter 1 Prozent derjenigen liegt, die arbeiten und an unserer Veranstaltung am Samstagabend teilnehmen.“

Ähnliche Symptome, zu denen Sonnenbrand und beim Aufwachen starke, brennende Augenschmerzen gehören, wurden 2017 von Partygängern berichtet, die an einer Hypebeast-Veranstaltung im Gewerbekomplex The Landmark ebenfalls in Hongkong teilnahmen, wobei der DJ der Veranstaltung später herausfand, dass die Beleuchtung hauptsächlich zu Desinfektionszwecken verwendet wurde wurden am Veranstaltungsort installiert. Der Veranstaltungsort „Landmark“ stand nicht auf dem Veranstaltungsplan des ApeFest und die beiden Vorfälle scheinen nichts miteinander zu tun zu haben.