Teilen Sie Ihr Gedicht mit der Stimme Ihres Haustieres für die Morning Edition: NPR

Bildunterschrift umschalten Jess Eng/NPR

Jess Eng/NPR

Das Schöne daran, Haustiere zu haben, ist, dass sie einem bedingungslose Liebe schenken. Aber wie könnten sie über dich denken, wenn sie für sich selbst sprechen könnten? Poet-in-residence Kwame Alexander bittet Sie, diese Frage in Form eines Gedichts zu beantworten.

Als Inspiration bietet er Billy Collins Gedicht „A Dog on his Master“ an:

So jung ich auch aussehe, ich werde schneller älter als er, sieben zu eins ist das Verhältnis, das sie zu sagen pflegen.

Was auch immer die Zahl ist, ich werde ihn eines Tages überholen und die Führung übernehmen, so wie ich es bei unseren Spaziergängen im Wald tue.

Und wenn ihm das jemals in den Sinn kommt, wäre es der süßeste Schatten, den ich je auf Schnee oder Gras geworfen habe.

Also gib deinem Hund, deiner Katze, deinem Goldfisch eine Stimme. Was empfinden sie für dich? Teilen Sie Ihr Gedicht über das untenstehende Formular. Dann wird Alexander Zeilen aus einigen Ihrer Stücke nehmen und ein Community-Crowdsourcing-Gedicht erstellen, das on-air gelesen und online veröffentlicht wird, wobei die Mitwirkenden genannt werden.

Dieser Callout endet am 9. Dezember um 13:00 Uhr ET.

Indem Sie uns Ihren Beitrag übermitteln, stimmen Sie zu, dass Sie die folgenden Bedingungen in Bezug auf die Inhalte und Informationen (Ihren „Beitrag“) gelesen, verstanden und akzeptiert haben, die Sie National Public Radio („NPR“, „uns“ oder „ unser“):

Sie reichen Inhalte gemäß einem Callout von Morning Edition ein, das sich auf ein Segment mit Kwame Alexander bezieht, in dem er einzigartige Poesie auf der Grundlage von Zuhörerbeiträgen erstellt. Sie verstehen, dass Sie Inhalte zu dem Zweck übermitteln, dass Kwame diese Inhalte verwendet, um ein neues Gedicht oder neue Gedichte („Gedichte“) mit dem von Ihnen übermittelten Material zu erstellen. Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um Material einzureichen.

Sie behalten das Urheberrecht an Ihrer Einreichung, stimmen jedoch zu, dass NPR und/oder Kwame Alexander Ihre Einreichung bearbeiten, modifizieren, verwenden, ausziehen, veröffentlichen, anpassen oder anderweitig abgeleitete Werke aus Ihrer Einreichung erstellen und Ihre Einreichung oder abgeleitete Werke ganz oder teilweise verwenden dürfen jedes Medium oder Format und/oder die Einsendung oder das Gedicht für journalistische und/oder Werbezwecke im Allgemeinen verwenden, und kann anderen erlauben, dies zu tun. Sie verstehen, dass das von Kwame Alexander erstellte Gedicht ein neues kreatives Werk ist und über die Programme von NPR (oder andere Medien) verbreitet werden kann und dass das Gedicht und die Programme separat dem Urheberrechtsschutz unterliegen können. Ihre Einreichung ist kein Plagiat oder verletzt anderweitig Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere geistige Eigentumsrechte oder ähnliche Rechte Dritter. Sie haben keinen Teil Ihrer Einreichung von einer anderen Quelle kopiert. Wenn Ihr Beitrag für die Aufnahme in das Gedicht ausgewählt wird, werden Sie in einer Liste der Mitwirkenden auf der NPR-Website aufgeführt oder erhalten anderweitig eine angemessene Anerkennung, aber die Nichteinhaltung gilt nicht als Verletzung Ihrer Rechte.

Ihre Übermittlung unterliegt unseren allgemeinen Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie. Wie in der Datenschutzrichtlinie angegeben, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass es Umstände geben kann, unter denen die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen für journalistische Aktivitäten oder die Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt werden können Datenschutzrechte, die Sie sonst haben könnten.