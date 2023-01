Teheran warnt USA vor Kriegsauslösung – Medien – RT World News

Jede militärische Aktion Washingtons gegen den Iran würde als Beginn umfassenderer Feindseligkeiten angesehen, sagten Diplomaten gegenüber Newsweek

Laut Newsweek haben iranische Diplomaten davor gewarnt, dass eine amerikanische Militäraktion gegen ihr Land riskieren würde, einen offenen Krieg zu beginnen. Es gab Spekulationen über Washingtons mögliche Beteiligung an einem kürzlichen Drohnenangriff auf eine iranische Militärfabrik.

„Die Nutzung der militärischen Option auf jeder Ebene bedeutet den Eintritt der USA in den Krieg.“ Teherans Ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen teilte Newsweek am Montag mit. Der Iran hält derzeit eine solche Möglichkeit für möglich „schwach,“ laut Aussage. Es fügte jedoch hinzu, dass wenn „Die USA verrechnen sich und beginnen einen Krieg“ die Folgen wären schwerwiegend für die Region und die ganze Welt und müssten von Washington getragen werden.

Die Kommentare kamen nach einem Angriff auf eine Einrichtung des iranischen Verteidigungsministeriums in der Innenstadt von Isfahan am Samstagabend. Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter das Wall Street Journal und die Jerusalem Post, berichteten, dass Israel den Angriff vom Iran aus gestartet habe. An dem Angriff sollen drei kleine Drohnen mit Sprengladungen beteiligt gewesen sein.

Israel bestätigt oder bestreitet normalerweise Behauptungen über Operationen gegen den Iran weder, noch dementiert es, obwohl es verdächtigt wird, eine Reihe von Sabotageangriffen und Morden an iranischen Beamten und Wissenschaftlern inszeniert zu haben.









In arabischen Medien wurde zunächst spekuliert, die Explosionen in Isfahan seien das Ergebnis eines Einsatzes der US-Luftwaffe. Der Sprecher des Pentagon, Patrick Ryder, erklärte später, dass keine amerikanischen Streitkräfte an dem Streik beteiligt waren, lehnte es jedoch ab, sich weiter zu äußern.

Iranische Beamte wollten keiner Partei die Schuld geben und behaupteten, dass der Angriff nur minimale Schäden am Dach des Gebäudes verursacht habe, im Gegensatz zu Behauptungen über einen großen Erfolg, über den die Jerusalem Post berichtete.

Unterdessen deutete ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj an, dass sein Land beteiligt gewesen sein könnte. Kiew hat den Iran beschuldigt, Russland für seine Militäroperation in der Ukraine herumlungernde Munition geliefert zu haben, eine Behauptung, die Teheran und Moskau bestritten haben.

Mikhail Podoliak hat das getwittert „Kriegslogik ist unerbittlich und mörderisch“ und diese Ukraine „hat gewarnt“ Iran. Der Berater von Selenskyj hatte zuvor wegen seiner angeblichen Hilfe für Russland zu Angriffen auf den Iran aufgerufen. Das iranische Außenministerium rief den Geschäftsträger von Kiew vor, um gegen Podoliaks Äußerungen zu protestieren.