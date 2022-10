Teheran: Moralpolizei schlägt 17-jährige Iranerin mit Schlagstock zu Tode

Nach Berichten der iranischen Menschenrechtsgesellschaft ist im Iran ein weiteres junges Mädchen an den Folgen von Polizeigewalt gestorben. Den Angaben zufolge schlugen Sittenpolizisten des Mullah-Regimes in Teheran auf die 17-jährige Arnica Kaem Maqami von hinten mit einem Schlagstock ein und verletzten sie lebensgefährlich. Das Mädchen soll laut den Schergen ihr Kopftuch nicht „richtig“ getragen haben. Das Mädchen fiel daraufhin ins Koma. Der 17-Jährige starb an den Folgen der Gewalt.

Vor gut einem Monat löste der gewaltsame Tod des 22-jährigen iranischen Kurden Mahsa Amini systemkritische Proteste im Iran und weltweit aus. Die Sittenpolizei verhaftete Mahsa, weil sie sich angeblich nicht an die obligatorischen Regeln zum Tragen eines Kopftuchs gehalten hatte. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Tausende Menschen wurden in den letzten Wochen bei Protesten im ganzen Land festgenommen und mehr als 240 getötet.