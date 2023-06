Lokale Arbeiter haben protestiert, weil sie befürchteten, dass die Maschinen sie ohne Arbeit zurücklassen würden

Eine neue Welle von Protesten der Teepflücker hat Kenia erfasst. Arbeiter haben Teepflückmaschinen zerstört, weil sie befürchteten, dass die Ausrüstung als Ersatz eingeführt werden könnte.

In einem Gespräch mit RT am Dienstag sagte Anthony Osambo, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, dass die Einführung von Teepflückmaschinen eine große Errungenschaft sei und dass diese Technologie langfristig mehr Arbeitsplätze schaffen werde.

Er nannte ein Beispiel aus der Geschichte des Landes und beschrieb die Zeit, als Kenias Kohleindustrie durch die Ölindustrie ersetzt wurde. Am Ende habe die Ölindustrie mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, sagte Osambo gegenüber RT.

Statistiken zeigen, dass eine automatisierte Teepflückmaschine 100 Arbeiter ersetzen kann und eine Maschine die Kosten für die Teeernte von 11 Cent auf 3 Cent pro Kilogramm senkt.

Lokalen kenianischen Medienberichten zufolge wurden im vergangenen Jahr mindestens zehn Teepflückmaschinen zerstört. Auch neun Tee-Erntemaschinen der Firma Ekaterra Tea wurden im Mai zerstört.

Im März empfahl die kenianische Regierung den Teeunternehmen in Kericho, der größten Teeanbaustadt des Landes, ein Verhältnis von 40:60 zwischen manueller Teeernte und maschineller Teeernte einzuführen.