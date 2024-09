ts Welt

Aus: Andreas Knobloch

Drücken Teilt

Eine Urlauberin war schockiert, was sie bei ihrer Ankunft in Ägypten als Erstes tun musste. Die 15-Jährige war entsetzt.

Hurghada – Ägypten bleibt für viele Urlauber ein beliebtes Urlaubsziel, doch ob die 15-jährige Caitlyn Disley aus Großbritannien ihre Freizeit noch einmal dort verbringen wird, ist unklar. Die Teenagerin hat in dem nordafrikanischen Land ein traumatisches Erlebnis gehabt, europaweit berichten Medien über den Vorfall.

Urlauberin (15) erlebt „traumatisches“ Erlebnis am Flughafen Hurghada – „Schockiert und beschämt“

Disley ist eine Rothaarige mit kurzen Haaren. Als sie am Flughafen in Hurghada ankam, wollten die Sicherheitsbeamten, dass sich die junge Frau auszog, um zu überprüfen, ob sie wirklich eine Frau war. WiganHeute berichtet von einer „traumatischen Kontrolle, weil sie nicht glauben konnten, dass sie ein Mädchen ist“. Erst als die Sicherheitsleute überzeugt waren, sie als Frau identifiziert zu haben, durfte die Reisegruppe das Terminal verlassen. Sie musste ihren BH hochziehen und beweisen, dass sie keine männlichen Geschlechtsorgane hat. Auch eine Influencerin machte ein schlechtes Erlebnis und „rülpste aus der Nase“. Die Situation ist aber nicht mit der von Caitlyn vergleichbar.

Auf der Seite des englischen Portals ist sie neben ihrem Passfoto abgebildet, auf dem sie jünger aussieht. Nach der Sicherheitskontrolle sei sie „geschockt und beschämt“ zurückgeblieben. „Es war traumatisierend und peinlich. So etwas habe ich noch nie erleben müssen.“ Ihr Vater wollte auf die Situation aufmerksam machen, damit anderen nicht das Gleiche passiert. Er nennt sie einen „Tomboy“, was auf Deutsch so viel wie Lausbub oder jungenhafter Junge bedeutet. „Aber auf dem Foto sieht man sie deutlich.“

Horror-Urlaub in Ägypten: Mutter der Freundin verhinderte noch Schlimmeres

Der Vater ist noch immer schockiert: „Für Caitlyn war das ein furchtbares Erlebnis und ich glaube, jetzt, wo sie wieder zu Hause ist, beginnt sie langsam zu verstehen, was passiert ist. Während sie dort waren, hat sie es verdrängt, aber vor der Rückreise hatte sie immer Angst, dass am Flughafen Hurghada das Gleiche wieder passieren könnte.“ Zwei männliche Sicherheitsleute sollen sie aufgefordert haben, sich auszuziehen.

Die Familie ihrer Freundin bat am Flughafen um eine englischsprachige Kontaktperson, da die Sicherheitsleute nicht kommunizieren konnten. Eine Krankenschwester, die von der Mutter der Freundin aufgespürt wurde, half Caitlyn schließlich und übersetzte: „Sie solle ihren Sport-BH hochschieben und die beiden sollten auch ‚da unten schauen‘“, erinnerte sich der Vater später. Auf Nachfrage sagte die Mutter der Freundin, dass sie das „auf keinen Fall tun würde“. Nach der beschämenden Entblößung ihres Oberteils gab es immerhin eine „Lösung“. Caitlyn zog ihre Hose eng bis zum Schritt hoch, um zu zeigen, dass sie keine männlichen Geschlechtsorgane hatte. Dann durften sie gehen.

Der Vater will niemanden verklagen, sondern die Botschaft senden: „Wir wollen nicht, dass das noch jemandem passiert. Das nächste Mal könnte es ein Zehn- oder Elfjähriger sein.“ Neben der WiganHeute gemeldet WalesOnlinedas Schweizer Portal 20min.ch oder DailyMail über den Vorfall. Im April berichteten wir über eine Familie, die 4370 Euro für ihren Urlaub in Ägypten bezahlte, aber eine schreckliche Reise erlebte. (Ank)