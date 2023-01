Teen Wolf: Die Filmstars reagieren auf diese Todesszene

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler für Teen Wolf: Der Film

Von Alpha bis Omega.

Teen Wolf: Der Film markierte die mit Spannung erwartete Rückkehr der MTV-Serie mehr als fünf Jahre, nachdem sie aus der Luft gegangen war. Aber leider hat nicht jedes Mitglied des Rudels das Wiedersehen überlebt.

Während viele Charaktere im Paramount+-Film vorübergehend vorgetäuschte Todesszenen erlebten, sind einige wirklich tot und begraben – die bemerkenswerteste natürlich Tyler Hoechlinist Derek. Die Todesszene traf den Schauspieler hinter der Hauptfigur der Serie, Scott, besonders hart.

„Es ist super emotional. Tyler Hoechlin ist jemand, den ich wirklich liebe, und so sehr ich auch Schauspieler bin und ich weiß, dass es eine Trennung von unseren Charakteren und unserem menschlichen Selbst gibt, ist es emotional, das zu lesen.“ Tyler Posey exklusiv gegenüber E! Neuigkeiten vor der Premiere am 26. Januar. „Außerdem habe ich Derek im Laufe der Jahre lieben gelernt. Es hat Derek von allen schlechten Eigenschaften erlöst, von allen mürrischen Katzeneigenschaften, die er in den letzten 12 Jahren hatte.“

Aber der Schauspieler bemerkte, dass es eine Story-Entscheidung war, die praktisch viel Sinn machte.

„Ich denke, es ist etwas, das wir in Bezug auf das Geschichtenerzählen brauchen“, fuhr er fort. „Wir als Menschen müssen uns ständig mit dem Verlust eines geliebten Menschen auseinandersetzen, und die Fans haben sich im Laufe der Jahre damit auseinandergesetzt. Es ist eine weitere Möglichkeit, mit den Fans und allen Zuschauern in Verbindung zu treten. Ich finde es schön, wie wir es getan haben . Kurz bevor er stirbt, verwandelt er sich in ein wahres Alphatier, seine Augen leuchten rot und es ist nur Schüttelfrost.“